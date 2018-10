Problém věku: čtvrtině nezaměstnaných je přes 55

V německé spolkové zemi Bavorsko se s úderem osmé hodiny ranní otevřely volební místnosti. Až do odpoledních šesti hodin mohou tamní obyvatelé rozhodnout o složení zemského parlamentu na následujících pět let. Křesťanskosociální unii (CSU) Horsta Seehofera podle průzkumů čeká zřejmě nejhorší výsledek za 70 let. Naopak vůbec poprvé se do pralamentu pravděpodobně dostane krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD).