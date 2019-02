"Možná právě kvůli tomu, že se nám dobře daří (v oblasti exportu potravin) je každá záminka dobrá k tomu udeřit na nás, obvinit nás z toho, že máme odporné potraviny," řekl v rozhlasu Ardanowski. "Je to zveličované, protože z toho má někdo užitek, protože buď jsou volby, nebo chtějí rozvíjet svoji produkci a prohrávají v konkurenci s námi, protože vyrábíme více a levněji," tvrdí šéf polského resortu zemědělství.

České úřady dnes začaly s kontrolou hovězího z Polska. Stalo se tak poté, co veterináři zjistili, že ve zhruba 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely.

"Já nechci nikomu nic oplácet, ale část zemědělců mi říká, že je třeba začít velmi důkladně kontrolovat české pivo," řekl Ardanowski ve středu v reakci na rozhodnutí české strany. Bylo to na zemědělském fóru, kde společně s prezidentem Andrzejem Dudou demonstrativně ochutnali polské hovězí. "Jestli nás neustále budou vydírat, jestli bude někdo rozehrávat svoje vnitropolitické hrátky, a je jedno, zda to budou Čechy nebo jiná země, a jestli bude očerňovat polské potraviny, nemáme jiné východisko než také začít velmi důkladně kontrolovat," varoval Ardanowski.

Česká strana prý nepodala informace

Polský veterinární inspektor Pawel Niemczuk ve středu řekl, že česká strana nezadala informace o nalezení salmonely v polském hovězím do Systému rychlého varování Evropské unie (RASFF). Rovněž podle něho o nálezu neinformovala polské ministerstvo zemědělství. Niemczuk také dodal, že polské úřady nařídily kontrolu masokombinátu, odkud se nakažené maso do ČR dostalo.

Česká strana si stojí za tím, že informace do systému varování zadala, zatím je však neověřila Evropská komise. "Národní kontaktní místo pro RASFF vložilo do systému varování informaci včera (ve středu) ve 13:06, zatím nebyla informace schválena ze strany Evropské komise," řekl za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer.

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý sdělil, že komise má na ověření informací 24 hodin od obdržení hlášení, teprve pak se zveřejní pro ostatní evropské státy. "Protože však jde o vážný nález, zaslala komise polským dozorovým orgánům zprávu emailem včera (ve středu) večer kolem 17.30," dodal.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Ministr Ardanowski v této souvislosti řekl, že polské maso nikdy nikomu v Evropě neuškodilo, ale hysterie, která kolem tohoto případu vypukla, je obrovská a Česko a Slovensko jsou prý touto věcí "posedlé".

Potraviny zatěžují vztahy

Kvalita potravin zatěžuje jinak dobré vztahy mezi Českem a Polskem. O problémech s polským jídlem se začalo mluvit v roce 2012 v souvislosti s takzvanou solnou aférou, kdy některé polské firmy prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům potravin. Salmonely v minulosti veterináři našli opakovaně v kuřecím, krůtím či vepřovém mase nebo ve vajíčkách. Na podzim 2012 Polsko spolu se Slovenskem dočasně zakázaly dovoz tvrdého alkoholu z ČR v souvislosti s metanolovou aférou. Na následky otravy nebezpečným alkoholem zemřelo v Polsku několik lidí, v Česku to bylo pět desítek lidí.

Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska, Tesco čeká s komentářem k současnému dění na přesné znění mimořádných veterinárních opatření, které by měl stát zveřejnit dnes. Agrofert přerušil spolupráci s polským dodavatelem. Ve středu zjistili veterináři, že zhruba v 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely, maso patřilo firmě Animalco z Agrofertu. Ze skladu z Dolních Jirčanech putovalo na pět míst v ČR a také na Slovensko. Jedním z těchto míst bylo distribuční centrum Makra v Kozomíně.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu uvedl, že veterináři dnes vyhlásí mimořádná opatření, na jejichž základě bude muset hovězí z Polska před uvedením na trh projít kontrolou zdravotní nezávadnosti v akreditované laboratoři. Dodavatelem masa se salmonelou byla polská firma Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki.

Tisková mluvčí Makra Romana Nýdrle ČTK sdělila, že řetězec je schopen sehnat hovězí maso z alternativních zdrojů, výpadky dodávek by neměly nastat. Řetězec se podle ní ve středu rozhodl, že maso z Polska odebírat nebude. "Aktuálně toto zboží neobjednáváme," dodala. Zatím řetězec přestává brát z Polska pouze hovězí maso. "Situaci nadále monitorujeme a vyhodnocujeme," dodala.

Výsledky testů

"Čekáme na další výsledky kontrolních testů, které by měly potvrdit, nebo vyvrátit výskyt salmonely v dané šarži. Prozatím jsme spolupráci přerušili a nevylučujeme ani její úplné ukončení, i když doposud šlo o bezproblémového obchodního partnera," dodal mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Z řetězců bere pak maso z Polska ještě Tesco nebo Kaufland. "Dnes by měla veterinární správa uvést detaily k tomuto opatření a až na jejich základě budeme vidět, co to pro nás bude znamenat. Do té doby je předčasné cokoliv komentovat," sdělil mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. Kaufland zatím na dotaz ČTK také nereagoval.

Spotřeba hovězího masa v posledních letech v ČR mírně klesá. V roce 2008 činila 10,1 kilogramu na obyvatele, předloni pak 8,4 kilogramu, meziročně předloni podle posledních údajů Českého statistického úřadu klesla o půl procenta.

Vysoká spotřeba byla podle statistiků v 80. letech minulého století, kdy činila i přes 30 kilogramů na hlavu a rok. Následně před rokem 2000 skokově padala, naopak v ČR roste spotřeba drůbežího masa, kterého se předloni snědlo na osobu zatím nejvíce, 27,3 kilogramu. Nejvíc však Češi jedí vepřového, které tvoří více než polovinu české spotřeby masa, předloni šlo o 42,3 kilogramu na osobu.