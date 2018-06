Proč u Slaného stále hynou ryby a voda je zkažená, nikdo neví

Kriminalisté stále neznají příčinu masivního úhynu ryb v rybnících v okolí Slaného. Podle rybářů a sadařů, kterých se problém dotýká, se do vody stále dostávají nečistoty, které ryby a přírodu zabíjejí. Poškození majitelé rybníků a zemědělci jsou přitom přesvědčeni o tom, že ekologická havárie přímo souvisí s rekonstrukcí slánské čistírny odpadních vod v Blahoticích, která nyní čistí splašky z města na padesát procent.

Podle nich odtud vytéká i to, co nepovoluje žádná norma. Vedení Slaného to však popírá a na základě dokumentace potvrzuje, že všechny hodnoty vod opouštějících čističku odpovídají normě.

Pokud by tomu tak nebylo, bylo by ohroženo nejen životní prostředí, ale i nárok na dotaci, kterou město na rekonstrukci čističky za sto milionů korun dostalo. Vzhledem k tomu, že případ nebyl dosud uzavřen a vyšetřovatel čeká na odborné posudky, není možné označit viníka. Vše je tedy stále jen ve fázi úvah a spekulací.

Podle starosty Slaného Martina Hrabánka (ODS) je i v zájmu města viníka odhalit a dalšímu ničení přírody zabránit. V minulém týdnu se sešel s poškozenými majiteli rybníků a farmáři. „Ubezpečil jsem je, že mi situace není lhostejná a chci znát přesné příčiny úhynu ryb. Požádal jsem všechny zúčastněné, aby veškeré podněty předávali policii, která případ šetří,“ řekl Kladenskému deníku Hrabánek

Starosta města se zároveň s majiteli rybníků a farmáři domluvil, že je třeba najít znalce z oboru, který určí příčiny úhynu ryb, a především pomůže nastavit opatření, aby k podobným politováníhodným situacím nedocházelo,“ řekl Kladenskému deníku Hrabánek.

Podle Tomáše Jelena, majitele rybníka z Luníkova, jsou škody, které dusíkaté látky ve vodě od jara napáchaly, otřesné. „Ke dnešnímu dni jsem napočítal už 4,7 tuny uhynulých ryb. A další umírají. Celý koridor, včetně lužního lesa, což je úsek od slánské čističky až k nám do Luníkova, je zničený na dlouhé roky. Hovořil se s odborníkem, a ten mi sdělil, že bude trvat nejméně deset let, než se příroda vzpamatuje,“ řekl Jelen.

Ryby pojištěné nemá, takže mu škody nikdo nezaplatí. „Jde ale o to, aby se zamezilo dalším ztrátám a začalo se to už konečně řešit. Sadaři, pánové Tajchman, Dryák i Matoušek nemohou zalévat, kaly jim ucpávají čističky, jsou tam kvanta planktonu a veškerých sedimentů, plave tam toaletní papír a kusy exkrementů. Je to hustá voda. To se tam přece nemůže jen tak dostat, pokud čistička ve Slaném dobře funguje. Panu Tomáši Richtrovi uhnívají topoly nastojato,“ řekl o následcích majitel rybníka.

„Jsme přesvědčeni o tom, že někde se stala chyba, kterou se někdo snaží ututlat,“ poznamenal Tomáš Jelen.

Kdy to začalo?Úhyn tolstolobiků, amurů, kaprů, línů, candátů, štik a dalších druhů v rybníku v Žižicích řeší policie od března. Veterináři už tehdy odebrali vzorky vody a uhynulých ryb a odvezli je na odborné expertizy. Později se objevily zprávy o podobných problémech v dalších rybnících v okolí Slaného a komplikace začaly mít i sadaři. Škody jsou obrovské.