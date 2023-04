Sexuální služby za úplatu poskytuje v Česku více než 13 tisíc žen. Takřka třetina z nich je však dle Spolku na ochranu žen již ve věku nad padesát let a vědí, že toto povolání nemohou vykonávat do nekonečna. Stydí se však jít na úřad práce a odhalit svoji minulost. Těm, co vážně uvažují o změně povolání, má pomoci nový exitový program, který spolek s úřady práce vyjednal. Umožní stárnoucím sexuálním pracovnicím, aby vyhledaly konkrétního zaměstnance a využily systematickou pomoc.

V malém domečku nedaleko Hradce Králové provozuje paní Věra, jejíž osud Deník dlouhodobě sleduje, takzvanou nejstarší profesi na světě přes deset let. Ví, že prodávat své tělo nejde do nekonečna a občas si už také chce oddechnout. „Táhne mi na šedesát a některým mladíkům už nestačím. Občas mě i bolí kolena a říkám si, proč to ještě dělám? Ale na druhou stranu, do důchodu už mám kousek a snad to nějak doklepu,“ řekla žena.

S pokročilým věkem občas sice přemýšlí, že by s prostitucí sekla, na druhou stranu ale ví, že ve svém věku jen těžko najde pořádnou práci. O důchod se však bát nemusí. „Jsem naoko zaměstnána v jedné firmě. Jejímu majiteli posílám měsíčně peníze a on mi je posílá zpět jako výplatu. Tím jsem nejen krytá, ale také platím daně a všechna pojištění,“ uvedla.

Dodala, že svým fiktivním zaměstnáním je krytá i před pohledy úředníků na úřadu práce. „Při pohledu do mých papírů by totiž zjistili, že jsem řádně pracovala a neživila se svým tělem,“ věří žena.

Příběh Věry je však podle Zdeňky Pecharové ze Spolku na ochranu žen, který se dlouhodobě o prostitutky stará, ojedinělý. A to i ve Věřině věkové kategorii. Spolek totiž eviduje na čtyři tisíce žen, které prostituci provozují již ve věku, kdy překročily padesátku a jen asi třetina z nich, asi čtyři tisíce, vykazuje svoji práci coby volnou živnost.

Prostitutkám pomáhá exitový program

V šedé zóně pracuje už několik měsíců i Adéla, která se pomalinku ale jistě blíží svým věkem právě k padesátce. Na prostituci se vrhla nejen kvůli tíživé finanční situaci, ale také pro to, že ve svých pětačtyřiceti letech o novou práci, poté co o jednu po dlouhých letech přišla, nemohla dlouho zavadit.

„Bohužel mi všude dávali najevo, že jsem stará, samoživitelka a ještě mám dvě děti,“ popsala nedávno Deníku začátek své anabáze světem prodejného sexu. Ví, že toto povolání nemůže dělat do nekonečna a ráda by chodila opět do normální práce. Bojí se však, jak se na ni úředníci na úřadu práce budou dívat, když jim řekne, čím se poslední dobu živila.

V překonání ostychu a snaze postavit se na vlastní nohy by však nejen jí nyní měl pomoci exitový program, který vyjednal Spolek na ochranu žen právě s pracovními úřady. „Systém pomoci stárnoucím sexuálním pracovnicím vznikl díky vstřícnosti Generálního ředitelství Úřadu práce. Dohodli jsme se na rozšíření poradenství při změně povolání, které úřad práce nabízí už několik let. Toto poradenství bylo pouze rozšířeno o skupinu stárnoucích sexuálních pracovnic,“ popsala novinku Pecharová.

Spolupráci se Spolkem pro ochranu žen potvrdilo i Generální ředitelství Úřadu práce. „Úřad práce České republiky je se spolkem v kontaktu. Aktuálně je možno uvést, že zaměstnanci úřadů práce obdrželi příručku Spolku pro ochranu žen. V případě zájmu ze strany spolku i klientek samotných jsme připraveni poskytnout maximální objem služeb, které by jim pomohly v pracovním uplatnění,“ uvedla mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Pecharová ze spolku doplnila, že úředníci, kteří mají na starosti obecně poradenství pro změnu povolání, dostali informace, jak se k těmto ženám chovat. Například to, jaké mají tyto ženy předpoklady pro jiné profese, čeho se obávají nebo jak by se měl chovat zaměstnavatel, který jim dá šanci.

„V současnosti každá sexuální pracovnice, která bude chtít změnit profesi, může toto poradenství využít. V praxi ale kontaktujeme ženy ve věku padesát plus, které už často mají příjmy pod úrovní průměrné mzdy, nebo i nižší. V tu chvíli už pro ně může být finančně výhodné změnit profesi, protože mají podobné příjmy, jako by měly v jiném oboru. Ale už si nevěří a myslí si, že jinou práci nezvládnou. Na tyto ženy cílíme především,“ uzavřela Pecharová.