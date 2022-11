Podle společnosti Statista, která analyzuje statistiky z celého světa, se v zemích evropské sedmadvacítky očekává, že se v příštích čtyřech letech bude prodávat každoročně o dvě procenta více malých i větších vozidel SUV než klasických silničních aut. A Česko za touto predikcí nijak nepokulhává. „Podíl SUV na registracích nových osobních automobilů v posledních letech neustále roste. V současné době tvoří již pětačtyřicet procent. Před pěti lety to přitom bylo pětadvacet procent,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Za poslední půlrok vzrostla cena nových aut průměrně o třiadvacet tisíc

Do konce října bylo v Česku zaregistrováno celkem 160 126 nových osobních automobilů, z toho 71 307 byla takzvaná esúvéčka. Nejčastěji se jednalo o vozy z kategorie středně velkých. „Sem patří Škoda Karoq, Hyundai Tucson, Dacia Duster, VW Tiguan nebo Kia Sportage,“ vyjmenoval Pokorný.

Problémy ve městech

Nákupy velkých aut ale přinášejí do měst, která napříč republikou bojují s fatálním nedostatkem parkovacích míst, problémy. Zabírají hodně místa v jednosměrkách nebo na chodnících, protože se nevejdou do čarami vyznačených parkovacích míst. „Naše stavební normy pro odstavné a parkovací plochy neodpovídají již dávno současnosti,“ vysvětlil mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota. Aktuální norma je platná od roku 2011, kdy nahradila předpisy z 80. let minulého století.

„Mezitím každá nová generace aut narostla jak do šířky, tak i do délky,“ poznamenal. Za příklad dal automobil Volkswagen Golf. Délka první generace se pohybovala okolo 3,7 metru. „Dnes jsme u osmé generace, která měří přes čtyři metry, a úměrně tomu se navýšila i šířka. Jasným důkazem, že jsou současná parkovací místa malá, vidíme v každém obchodním centru na omlácených sloupcích,“ řekl.

Roste zájem o auta s nízkou spotřebou, ale také o elektromobily

Podle statistik serveru Dopravní nehody v ČR se v roce 2021 stalo celkem 4217 nehod osobních aut po srážce se zaparkovaným vozidlem. Hlavní příčinou bylo nesprávné otáčení a couvání.

Vozidla typu SUV jsou často označována za tanky na silnicích a je jim policisty přisuzována větší míra nebezpečnosti při dopravních nehodách. Před dvěma lety think tank Evropská rada pro bezpečnost v dopravě dokonce seriózně navrhla, aby se v unijních zemích ve městech jízda s SUV omezila.

Tento typ aut je trnem v oku i aktivistům, například ze skupiny Tyre Extin-guishers. Ti zaparkovaným SUV vypouští pneumatiky. V České republice zatím udeřila skupina letos jen na začátku září v Brně.