Čeští motoristé zůstávají konzistentní a stále mnohem více důvěřují spalovacím motorům. Když se rozhodnou pro koupi nového automobilu, nejčastěji vybírají z nabídky benzinových. Nevyhýbají se ovšem ani vznětovým dieselovým motorům. Naopak na okraji zájmu stále zůstávají elektromobily. Ve srovnání podílu vozů na baterie v jednotlivých členských zemích Evropské unie na tom není Česká republika dobře. Patří ji předposlední místo. Hůře jsou na tom jen Slováci.

Čerpací stanice, ceny pohonných hmot. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Navzdory současné všudypřítomné drahotě se automobilovému průmyslu začíná dařit lépe než v předchozích letech. Podle dat Evropské asociace výrobců automobilů jsou registrace nových osobních vozidel v prvním čtvrtletí roku 2023 v meziročním srovnání o necelou pětinu vyšší, než tomu bylo v roce 2022. Celkem bylo zaregistrováno téměř 2,7 milionů nových vozů. Výjimkou není ani Česko.

Během prvních třech měsíců bylo nově zaregistrováno 75 tisíc osobních aut, což je nejlepší výsledek od roku 2020. Tehdy to bylo 61 tisíc vozů. „Jedním z důvodů je, že navzdory krizi chtějí lidé do aut investovat. Je zřejmé, že už nebudou levnější. Tím dalším je i to, že takzvaně dojíždějí opožděné objednávky z loňského roku, kdy se automobilky potýkaly, a některé stále ještě u některých modelů aut potýkají, s nedostatkem komponentů,“ konstatoval tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Jenže zatímco v celé řadě evropských zemí skokově roste podíl vozidel s alternativním pohonem na úkor spalovacích motorů, a to i na mnohem menších trzích jako například ve Slovinsku, motoristé v Česku jim stále nevěří.

„Při srovnání se zeměmi Evropské unie v podílu registrací osobních bateriových elektrických vozidel výsledek prvního kvartálu řadí Českou republiku stále na předposlední místo, před Slovensko s 1,8procentním podílem. Největší podíl 36,2 procent má Švédsko,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu (CDV) Jindřich Frič.

Elektromobil Volkswagen e-Golf, dobíjecí stanice ve VestciZdroj: Deník/David Vagaday

Za uplynulý čtvrtrok přibylo v tuzemsku lehce přes 1300 bateriových elektrických vozidel. V Česku tak jezdí necelých 16 tisíc elektromobilů. Za růstem počtu elektromobilů stojí zlevňování.

„Pokud bychom data z České republiky za první kvartál tohoto roku hodnotili izolovaně, lze konstatovat, že přibylo 1338 nových osobních bateriových elektrických vozidel a v meziročním srovnání růst o 70,5 procenta nebyl špatný. Pozitivně se v tomto směru projevilo významné snížení cen automobilky Tesla, která se s třemi stovkami registracemi stala nejúspěšnější značkou mezi elektromobily v České republice,“ poznamenal Frič.

Nenáklonost Čechů k jiným způsobům pohonů aut potvrzují i výsledky průzkumu Automotive Retail Survey, který dělá poradenská společnost Ernst & Young (EY) v České republice. Polovina z 514 oslovených řidičů ve věku od 20 do 75 let neplánuje výměnu auta se spalovacím motorem za ekologičtější, tedy elektrický.

„Češi jsou ve vztahu k alternativním pohonům dlouhodobě jedním z nejvíce skeptických národů v Evropě. Nejen, že drtivá většina vozidel v osobním vlastnictví využívá pouze benzínové či naftové pohony, ale alternativy se výrazně neobjevují ani v plánech budoucích nákupů. Je nutné zdůraznit, že téměř třetina řidičů nemá jasno v tom, jaký pohon by měl jejich budoucí vůz mít,“ doplnil EY partner pro oblast automotive Zdeněk Dušek.

Jedním z důvodů, proč v tuzemsku vázne „přerod“ v elektromobilitu je vyšší pořizovací cena. Ta startuje na částce kolem půl milionu korun. A nejedná se o přitom o prostorná auta. Naproti tomu u Čechů oblíbená Škoda Fabia combi, tedy v prostornější verzi a se spalovacím motorem, se dá pořídit od 359 tisíc korun.

Chybí infrastruktura

Jedním z dalších důvodů nízkého podílu elektromobilů na českých silnicích může být neúplná infrastruktura. Zatímco čerpací stanice s benzinem či naftou jsou v Česku hustě rozesety a doplnit palivo při cestách napříč republikou není problém, při dobíjení elektromobilu majitelé mohou narazit. V tuzemsku je sice 3650 veřejných dobíjecích bodů, ovšem koncentrovány jsou především ve větších městech a podél frekventovaných autostrád. V menších a odlehlejších lokalitách nabíjecí stanice chybí.

Třeba na celém Rakovnicku lze dobíjet pouze u čtyř veřejných stanic. V okresním městě Rakovník je poté pouze jedna stanice, a to na periferii u obchodního centra.

Aby se situace zlepšila chtějí představitelé ministerstva dopravy dotačně podporovat výstavbu veřejných dobíjecích stanic hlavně tam, kde citelně chybí. Pomoci má k tomu interaktivní mapa Centra dopravního výzkumu. „Aktuálně připravujeme výzvu zaměřenou na podporu výstavby veřejných dobíjecích stanic v České republice. Ve výzvě využijeme data z projektu CDV, který identifikuje vhodné lokality pro výstavbu dobíjecí infrastruktury dle jejich výkonových parametrů,“ doplnil pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský.

K větší podpoře rozvoje elektromobility vyzvala před časem Elektromobilní platforma. „Již dnes je každý desátý vyrobený vůz v České republice elektromobil, ale v případě prodeje jen každý padesátý! Podpora ekosystému elektromobility od výroby až po zákazníka je důležitá pro zachování konkurenceschopnosti automobilového průmyslu,“ prohlásil tajemník platformy Lukáš Folbrecht.