V současné době je to jen malý zlomek, a to lehce přes 12 tisíc. Důvodem je vyšší pořizovací cena. Zatímco Škoda Fabia poslední generace se spalovacím motorem startuje na ceně 339 tisíc korun, nejlevnější elektromobil stojí téměř půl milionu korun.

Dalším důvodem pozvolného nástupu elektromobility je ale podle odborníků také pomalý růst kapacity dobíjecí sítě. „Je třeba počítat s tím, že elektromobilní trh se dynamicky vyvíjí a že nárůst vozidel může dosáhnout v budoucnosti výraznější akcelerace. Na to musíme být připraveni,“ upozorňuje tajemník Elektromobilní platformy Lukáš Folbert.

V polovině roku 2021 bylo v ČR registrováno 8 551 osobních elektrických vozů. O rok později je to cirka 12, 3 tisíc vozidel. Po tuzemských silnicích se nyní prohání zhruba 7,4 tisíc motocyklů či skútrů na elektřinu, což je o téměř 2 tisíce více než v červnu roku 2021. Přibývá i nákladních vozidel s e-pohonem. Těch bylo ke konci června v tuzemsku registrovaných 809, před rokem to bylo 528 vozů.

Majitelé elektromobilů mohou svá vozidla nabíjet u zhruba dvou tisíc veřejných dobíjecích stanic. „Hustota dobíjecích stanic vztažená na počet elektromobilů v ulicích zatím dosahuje lepších parametrů než ve většině zemí Evropy. Nicméně prostor na zlepšení tu určitě je,“ podotýká Folbert.

Vyšší počet dobíjecích stanic by ale podle odborníků zájem o elektromobily zvýšil. Minimálně u podnikatelů, kteří již nyní „táhnou“ elektromobilitu v Česku. „Firmy plánují počet elektromobilů ve svých flotilách do tří let ztrojnásobit. Jak ukázal poslední průzkum Arval Mobility Observatory 2022, pro třetinu z nich je ale jedním z hlavních argumentů hustota dobíjecí sítě,“ říká konzultant leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek.

Na možný nezájem o vozy na elektřinu kvůli malé hustotě dobíjecí sítě upozorňuje Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA). Z analýzy vyplývá, že polovina všech dobíjecích stanic v rámci Evropské unie je soustředěna ve dvou zemích – Nizozemsku a Německu. Prvně jmenovaná země disponuje více než 90 tisíci veřejnými dobíjecími stanicemi, což představuje téměř 30 procent všech stanic. Německo má o 30 tisíc stanic méně, tedy necelých 20 procent v rámci EU.

Druhá polovina je rozptýlená ve zbylých 25 členských zemích. „Země jako Rumunsko, která je asi šestkrát větší než Nizozemsko, má pouze 0,4 procent všech dobíjecích stanic EU,“ podotýká ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.

Stovky nových stanic

Počet nabíjecích stanic by se měl v České republice letos postupně navyšovat. „Letos bychom rádi zprovoznili celkově sto nových dobíjecích stojanů, včetně vysokorychlostních stojanů s výkony nad 150 kW se zkrácenou dobou dobíjení,“ říká mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreirer. Tuzemský energetický gigant v současné době provozuje čtyři stovky veřejných dobíjecích stanic.

Pozadu nezůstávají ani další energetické společnosti. Společnost E.ON chce do konce roku rozšířit svoji dobíjecí síť o kapacitě 200 stanic o stovku dalších. Pražská energetika by měla v závěru roku provozovat 450 dobíjecích míst, což je o osmdesát více než nyní. Mezi velké „dobíjecí“ hráče plánuje vstoupit innogy Česká republika. Ta disponuje sice nyní 37 dobíjecími stanicemi, v budoucnu by se měl ale počet výrazně navýšit. „Po celém Česku stavíme v rámci našich projektů celkem 214 veřejných dobíječek,“ říká mluvčí innogy Pavel Grochál.

TOP 5 zemí v EU s nejvíce nabíječkami:

Nizozemsko (90 284)

Německo (59 410)

Francie (37 128)

Švédsko (25 197)

Itálie (23 543)



TOP 5 zemí s nejméně nabíječkami

Kypr (57)

Malta (98)

Litva (207)

Estonsko (385)

Lotyšsko (420)



Zdroj: Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA)