Prodejci mají povinnost nahlásit veterinární správě stánky přes on-line formulář nejpozději sedm dní před zahájením prodeje. Inspektoři se při kontrolách zaměřují na to, zda kádě nejsou přeplněné, jestli je v nich tekoucí voda a ryby mají dostatek kyslíku. Usmrcování ryb musí být v souladu s platnou legislativou .

Stánkaři musí mít povinnou výbavu, do které patří nože, palička na omračování ryb a stěrky. Pracovní plocha ve stánku musí jít snadno vyčistit a dezinfikovat. Kontroly se také zaměřují na to, zda nejsou zneužívána chráněná značení a klamáni spotřebitelé.

Veterinární správa zkontrolovala prodejce ve Spálené ulici v Praze. Ředitelka odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová uvedla, že ryby v kádích prodejců z Horní Cerekve na Pelhřimovsku měly dostatek prostoru k pohybu. Inspektoři také kontrolují, zda nejsou poraněné. „Na chování ryb lze poznat, jestli jsou v dobré pohodě a mají dostatek vzduchu. Pokud by nebyly, shromažďují se u zdroje kyslíku nebo lapají po dechu,“ řekla.

Prodejci museli předložit i doklady o původu ryb, kde byly naposledy sádkovány.

Prodejci museli předložit i doklady o původu ryb, kde byly naposledy sádkovány. Inspektoři sledují také celý postup prodeje včetně výlovu ryb z kádě nebo postupu omračování a vykrvování. Březinová uvedla, že kontrola nezjistila u prodejců žádné problémy s kondicí ryb, hygienou prodeje ani se způsobem omračování.

Zvýšení cen

Podle prodejce Pavla Nechvátala lidé nejvíc kapry nakupují 22. a 23. prosince. Letos prodávají kilogram kapra první třídy do 2,5 kilogramu za 129 korun za kilogram a výběrové kapry nad 2,5 kilogramu za 135 korun za kilogram. „Museli jsme zdražit o 15 až 20 procent,“ řekl.

Zvýšit ceny musel vzhledem k tomu, že výrazně stouply ceny krmiv nebo energií a pohonných hmot. Poznamenal, že růst nákladů nelze celý promítnout do prodejních cen, protože by ryby byly tak drahé, že by je lidé nekupovali. Každoročně se ve Spálené ulici prodá zhruba 1000 kaprů, dodal.

Nejvíce prodejních míst je nahlášeno v Jihomoravském kraji, kde je jich zhruba třetina z celkového počtu. Specifikem v regionu je několik pojízdných prodejců, kteří nahlásili asi 850 zastávek po celém kraji. Stánků je nahlášeno přes 260. Podobné množství stánků je ve Středočeském kraji. Třetí největší počet prodejních míst je v Moravskoslezském kraji, kde jich je přes 250. V Praze jich prodejci nahlásili přes 200, zhruba stejně jako loni.

Minulý rok inspektoři zkontrolovali téměř 900 prodejních míst a zhruba ve třech procentech v nich zjistili nějakou závadu. Nejčastěji to bylo nenahlášení místa krajské veterinární správě, pochybení v hygieně nebo problémy s životní pohodou zvířat.