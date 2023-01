Hlavním problémem zůstává nedostatek dílů, především důležitých polovodičových čipů. Stejně tak je i nadále komplikovaná a drahá doprava zboží z Asie. Situace by měla přetrvávat i v roce 2023. Zlom ve zkracování dodávek, a i návrat dodacích lhůt jako v „předkrizových“ letech, by podle odborníků měl přijít ve druhé části roku. Ovšem nebude to díky rychlejším dodávkám komponentů pro nová auta.