Produkci masa táhlo nahoru hovězí. Vepřové do Vánoc příliš nepodraží

V letošním třetím čtvrtletí se produkce masa v Česku meziročně zvýšila o dvě procenta. Může za to výrazný nárůst produkce u hovězího masa a mírný u drůbeže. Produkce vepřového naopak nepatrně klesla, stejně jako ceny, za které chovatelé prodávali jatečná zvířata. Cena vepřového se propadla o téměř pětinu. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad.

Celkem ve třetím čtvrtletí přesáhla produkce masa 109 tisíc tun. Téměř polovinu (50792 tun) tvoří vepřového maso jehož výroba však o 0,1 procenta poklesla. Menší počet poražených zvířat však byl podle ČSÚ vykompenzován jejich vyšší průměrnou hmotností.

Produkce drůbežího masa stoupla o 2,1 procenta na 41283 tun. Na nárůstu průměrné hmotnosti jatečných zvířat se však výrazněji podílel hovězí skot, kterého se porazilo 17225 tun, což je meziročně o 8,3 procenta více.

Nejvíc klesly ceny vepřového

Ceny jatečných zvířat byly meziročně o půl procenta nižší u skotu a o 2,2 procenta u jatečných kuřat. Výrazněji se propadly u prasat, kde se pohybovaly okolo 35,78 korun za kilogram, tedy o 19,7 procenta méně než vloni. Oproti předchozímu čtvrtletí to však představuje mírný nárůst.

„Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena vepřového v jateční hmotnosti zvýšila o 70 haléřů za kilogram. Oproti minulému čtvrtletí také výrazně vzrostl vývoz živých prasat do zahraničí,“ uvádí Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma CZECH FUND existují spíše tlaky na pokles ceny vepřového masa. Česká republika, která jatečná prasata vůbec nedováží, navíc podle jeho slov disponuje „rezervami“ potenciálně využitelnými při zesílení tlaků na růst cen vepřového.

„Existují tak silné faktory, které jsou s to tlumit případný nepříznivý dopad nákazy afrického moru do spotřebitelských cen vepřového. Průměrná cena kilogramu vepřové pečeně s kostí – který aktuálně stojí 115,80 koruny – by ve výhledu měla navzdory nákaze setrvat i ve zbytku roku pod úrovní 120 korun, drobný nárůst cen ke konci letošního roku ovšem vyloučit nelze,“ řekl Kovanda.

Rostl také prodej mléka. Mlékárny a odbytové organizace ho nakoupily od producentů o 1,1 procenta více. Zemědělci pak dostali za litr v průměru 8,23 korun.