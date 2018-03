PROFIL: Konec pohádky o čínských miliardách?

Tři roky poté, co prezident Miloš Zeman mával v čínské televizi plyšovým krtečkem a redaktorovi tvrdil, že se přijel učit, „jak zvýšit hospodářský růst a stabilizovat společenský řád“, dostává pohádka o mnohamiliardových investicích tvrdý úder.

Čínské úřady prošetřují Jie Ťien-minga, šéfa společnosti CEFC, která je hlavním poslem čínských investic v Česku. Čtyřicetiletý Ťien-ming je poradcem Miloše Zemana a firma, kterou vede, koupila v Česku například polovinu aerolinek Travel Service, Pivovary Lobkowicz, fotbalovou Slavii či nemovitosti v centru Prahy.

Včera čínský list South China Morning Post napsal, že firma byla po zásahu úřadů (a s vědomím čínského prezidenta Si Ťin-pchinga) téměř zestátněna, což ale následně CEFC dementovala, stejně jako informaci, že byl její šéf zadržen a prošetřován kvůli finančním machinacím.

Samé otazníky

Jestli šéf CEFC ztratil důvěru čínských úřadů, znamenalo by to nejspíše útlum dalších investic v Česku i Evropě.

CEFC u nás dosud nakoupila majetek a firmy za 37 miliard korun, další obchod – nákup poloviny bankovní odnože skupiny J&T za 24 miliard korun, v lednu zarazila ČNB. Chtěla lépe doložit původ peněz.

Čínská firma navíc krouží kolem prodeje televize Nova. Transakci za přibližně deset miliard korun (plus převzetí závazků za několik miliard korun) zvažuje americký koncern Time Warner, který by Novu nejspíše prodal v balíčku s dalšími středoevropskými televizemi. „Američané by asi měli problém prodat svůj podíl firmě, jejíž šéf by byl viněn z machinací,“ řekl včera Deníku jeden z tuzemských analytiků, který se o obchod zajímá a zároveň si nepřál být jmenován.

Spekulace kolem šetření šéfa CEFC přišly v době, kdy společnost měla odeslat další splátku za nákup 14 procent ruského ropného gigantu Rosněft. Transakce za devět miliard dolarů (asi 200 miliard korun) je největším obchodem CEFC v Evropě.

Došla trpělivost

„Pokud bylo vyšetřování nařízeno přímo Si Ťin-pchingem, jak tvrdí obvykle dobře informovaná média v Hongkongu s odvoláním na zdroje ve vedení KS Číny, naznačovalo by to, že jde o víc než jen ‚hospodářskou kriminalitu‘. Možným vysvětlením by bylo, že prezident Si viní CEFC z poškození jména své hlavní zahraničněpolitické iniciativy Pás a stezka kvůli rozsáhlému skandálu s podplácením afrických politiků. Kauza započala zatčením šéfa neziskové odnože CEFC v New Yorku v listopadu loňského roku,“ řekl včera Deníku sinolog Martin Hála.

Mohutná expanze čínské firmy je navíc doprovázena i půjčkami, včetně ČR. „Čeští věřitelé CEFC začali obstavovat majetek, který slouží jako zástava půjček, jež společnosti poskytli. Akcie společnosti na burzách v Hongkongu, Šen-čenu a Singapuru prudce poklesly. Je otázka, nakolik bude společnost schopna v případě delšího vyšetřování schopna dostát svým závazkům doma i v cizině,“ uzavírá Hála.