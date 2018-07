Projekt „Litochlebský park“ opět narazil

Magistrát zamítl developerovi Tweelingen novou žádost, kterou chtěl na dva roky přerušit územní řízení pro svůj projekt výškové výstavby na Litochlebském náměstí. Mrakodrap plánuje soukromá společnost postavit poblíž stanice metra Opatov nedaleko pomníku padlým ve světové válce, a to už od roku 2010. Tehdy také získala od Prahy 11 i Magistrátu hl. m. Prahy souhlas se změnou územního plánu.

Povolení ale napadlo opoziční Hnutí pro Prahu 11 a Chodovský spolek, které kauzu dohnaly k Nejvyššímu správnímu soudu do Brna. Ten rozhodl, že je územní rozhodnutí nelegální, a vrátil kauzu zpět stavebnímu úřadu Prahy 11 k novému projednání.

Další zvrat

Společnost Tweelingen překvapivě podala k tomuto projednávání žádost o přerušení řízení na dva roky. Hlavním důvodem měla být změna v projektové dokumentaci.

Radnice Prahy 11 považovala tento krok za obstrukční a žádost zamítla. Magistrát její rozhodnutí jen potvrdil. „Řízení tedy není přerušeno a stavební úřad v něm pokračuje,“ potvrdila tisková mluvčí Prahy 11 Anna Kočicová.

„Kdyby se teď řízení přerušilo, mohl by developer čekat na novou skladbu po volbách a zároveň na to, jak dopadne projednávání Metropolitního plánu, který hovoří o tom, že území Opatov, Litochleby by měla mít výškovou zástavbu, do které by se se svým projektem vešel,“ hodnotí za Chodovský spolek zastupitel Prahy 11 Jiří Štyler.

Dočasná stopka

Chodovský spolek, který spolu s Hnutím pro Prahu 11 celou kauzu sleduje, si výsledek chválí a považuje svůj boj za vyhraný. „My si tento výrok vykládáme jako definitivní stopku zastavení celého nesmyslného a místním obyvatelům škodlivého projektu. Myslíme si, že by to už mělo skončit,“ říká Jiří Štyler. Otázky kolem územního rozhodnutí ale ještě nejsou definitivně rozhodnuty, a proto je jásot Chodovského spolku předčasný.

Za prodej pozemků na Litochlebském náměstí společnosti Tweelingen zahájila policie v říjnu 2014 trestní stíhání 40 bývalých zastupitelů Prahy 11 v čele s bývalým starostou Daliborem Mlejnským. Policisté obvinili zastupitele z nevýhodného prodeje obecního majetku se škodou kolem 20 milionů korun.