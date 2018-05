Projekt rychlodráhy na letiště začal. Nemá přitom jistou trasu ani návratnost

Sdružení firem Sudop Praha a Metroprojekt získá za 64 milionů korun zakázku na projektování prvního úseku trati na Letiště Václava Havla. Smlouva je před podpisem. Projektování začne i přesto, že dosud není jasné, zda stavba projde ekonomickým hodnocením. Nemá ani jistou trasu.

Vizualizace rychlodráhy z Prahy do Kladna: Stanice VýstavištěFoto: Archiv

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil správní řízení se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), které zahájil na podnět společnosti Pro Cedop. Ta protestovala proti podmínkám soutěže, které vyžadovaly například znalost češtiny u zahraničních inženýrů. Firma chtěla na projektu spolupracovat se zahraničními projektovými kancelářemi. Své námitky ale stáhla.

„SŽDC nyní zahájila kroky vedoucí k podpisu smlouvy o dílo s hodnotící komisí doporučeným uchazečem. Podepsání smlouvy o dílo předpokládáme v blízké době,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Soutěž vypsala SŽDC na podzim, týká se úseku z Prahy-Výstaviště do Prahy-Veleslavína. Trať má být dvojkolejná a elektrifikovaná.

Přes Stromovku povede trať ještě na povrchu. Od současného tunelu pak povede novým tunelem až do zahloubené stanice Praha – Dejvice, která bude posunuta do bezprostřední blízkosti stávajícího vestibulu stanice metra trasy A-Hradčanská. Pod Střešovicemi dojde k posunutí tunelů kvůli tomu, aby provoz nerušil Fyzikální ústav Akademie věd v Cukrovarnické ulici, kde mají přístroje citlivé na vibrace. Hlavní město Praha začalo s procesem aktualizace zásad územního rozvoje, které jsou nutnou podmínkou pro povolení stavby. Trasa ale stále není jistá a schválená všemi úřady.

V soutěži je jediný uchazeč, sdružení firem Sudop Praha a Metroprojekt Praha, obě firmy jsou kapitálově propojené. Nikdo jiný se do ní nepřihlásil. Odhadovaná cena byla 68 milionů korun, nabídka sdružení je 64,6 milionu korun.

Podle Petra Šlegra z Pro Cedopu firma stížnost stáhla poté, co zaznamenala velkou změnu v postoji ÚOHS k podobné problematice. Pro Cedop napadal podobné podmínky, jako u soutěže na studii proveditelnosti pro vysokorychlostní trať Praha–Brno–Břeclav, tedy hlavně to, aby zahraniční pracovníci u zakázky uměli česky. ÚOHS nejprve prvoinstančně dal Pro Cedopu za pravdu, pak ale otočil a dal za pravdu SŽDC. „Úřad podle nejasného klíče oslovil pětici českých firem s dotazem, zda považují zadávací podmínky za diskriminační, či nikoliv. Podobný způsob prošetřování ÚOHS použil i u zakázky na trať do Veleslavína,“ řekl Šlegr.

SŽDC nechá projektanty pracovat i přesto, že není jasné, zda se trať bude vůbec stavět. Není totiž dosud hotová aktualizace studie proveditelnosti, která má ukázat, zda je ekonomické novou trať stavět.

Podle Šubové je ale železniční spojení Praha–Letiště/Kladno jediným železničním projektem na stávající síti, který je výslovně uveden i v nynějším návrhu prohlášení koaliční vlády ČR s konkrétními cíli získání územních rozhodnutí na všechny úseky do roku 2021. „Tento cíl by při vyčkávání na výsledky aktualizace studie proveditelnosti nebylo možné dosáhnout. Vnímáme vysokou prioritu železničního spojení Prahy, letiště a Kladna a snažíme se tomu přizpůsobovat postup přípravy,“ řekla Šubová. Podle ní je tak zahájení prací bez ohledu na výsledek ekonomického hodnocení snahou o urychlení přípravy a ministerstvo dopravy vzalo takový postup na vědomí.

S rostoucími počty cestujících na Letišti Václava Havla se čím dál více ukazuje, jak kolejové napojení na Ruzyni chybí. Letiště už má dokonce vizualizaci toho, jak na letiště přijíždí vlaky, ve skutečnosti ale bude muset ještě roky čekat.

Seznam hlavních a velkých měst, které mají letiště bez kolejového napojení, se přitom stále zužuje. Minulý týden oznámili v Tiraně zahájení soutěže na stavbu trati na hlavní letiště Albánie.