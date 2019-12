Odborná porota zvolila kancelářský komplex Churchill a Rezidenci Waltrovka za Nejlepší projekty roku 2019. Nová městská čtvrť Waltrovka v Praze 5 navíc získala hlavní ocenění Grand Prix.

Rezidence Waltrovka má i velký park

Interiéry z projektu Churchill, v nichž se usídlila poradenská firma Deloitte, oslovily i veřejnost a vyhrály cenu za Nejlepší fit-out, což jsou stavební a technologické práce probíhající před samotnou instalací interiérových prvků. V průběhu realizace stavebních úprav je možné zapracování klientské změny tak, aby byly naplněny požadavky a potřeby klienta.

Tento měsíc už Waltrovka, kde mimo jiné sídlí redakce Pražského deníku, a Churchill ovládly 21. ročník prestižního soutěžního klání Nejlepší z realit Best of Realty 2019, a to včetně Ceny čtenářů.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.