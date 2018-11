Proměny areálů v Brně: Zbrojovka má ideu, Vlněna získává novou tvář

/FOTOGALERIE/ Víceúčelová hala pro pořádání sportovních či kulturních akcí i nový hotel. Takový návrh od architektonického studia Kuba a Pilař zvítězil v měsíc a půl dlouhém hlasování o podobě zóny číslo šest, tedy první lidem představené části Nové Zbrojovky v brněnských Židenicích.

Při hlasování lidé vyjadřovali také vlastní přání na přeměnu areálu. „Získali jsme více než pět set hlasů a komentářů,“ uvedl výkonný ředitel investorské společnosti CPI Property Group Zdeněk Havelka.



Jaké konkrétní nápady Brňané nabídli, zástupci společnosti neuvedli. „Líbil by se mi tam taneční klub, kde hudba hraje ve sluchátkách a nikoho neruší, nebo třeba brněnský kemp,“ řekla už dříve Deníku například Lada Ruibarová z Židenic.

Podněty lidí investor využije při vytváření finální podoby Nové Zbrojovky. „Budeme s nimi pracovat. Teď ale nemůžeme říct, že co lidé navrhovali pro konkrétní zónu, bude skutečně tam a ne v jiné části areálu. Bude záležet na novém územním plánu,“ doplnil za společnost Jakub Velen.

Od začátku listopadu Brňané rozhodují o další zóně, která má číslo jedna. Lidé v ní mají v budoucnu najít především budovy pro administrativu a volnočasové vyžití. O tom, který návrh je nejlepší, mohou zájemci hlasovat na webu a od příštího týdne také v Kanceláři architekta města Brna do poloviny prosince.



Podle architekta Petra Hrůši je zádrhelem pro rozvoj areálu jeho dostupnost. „Podmiňující investicí je nový most. Pokud tam má být rozsáhlá investiční výstavba třeba i bytů, je nutné do Zbrojovky lidi dostat,“ upozornil Hrůša.



Zatímco Novou Zbrojovku plánují, areál bývalé textilky Vlněna, ohraničený ulicemi Přízova, Mlýnská a Dornych, už získává novou tvář. „Zkolaudované máme dvě administrativní budovy, v nichž už sídlí společnost Avast. Dostavujeme třetí, kterou plánujeme kolaudovat ještě tento měsíc,“ uvedl za developerskou společnost CTP Invest Jiří Kostečka.



Další dva domy chce developer dokončit na začátku příštího roku. „Pracujeme také na opravě Bochnerova paláce. I ten chceme mít hotový začátkem roku 2019,“ dodal Kostečka.



Jižní centrum, kam Vlněna patří, by podle architekta Hrůši mělo nabídnout především bydlení. Rozhoduje ale územní plán. „Všechny změny územního plánu, které toto řešily, padly a platí ta, která upřednostňuje také smíšenou funkci,“ řekl.