Současný návrh Národní ekonomické rady vlády na vylepšení státního rozpočtu přišel hned s několika návrhy na zvýšení daní či omezení některých výjimek, se zdaněním sexuálních služeb ale vládní experti zatím nepočítají. Přesto by to dle Michálka přineslo do státní kasy citelný příjem. „Zpracovali jsme záměr, podle nějž by daňový výnos byl kolem miliardy korun. V návrhu NERVu však tato regulace není. Do budoucna by však nebylo od věci vybírat peníze i z této šedé zóny ekonomiky,“ řekl Deníku pirátský poslanec.

Má to ale háček. Česká republika by kvůli legalizaci nejstaršího řemesla musela odstoupit od Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950. „Reforma veřejných financí na tom nestojí, přesto si myslím, že by bylo dobré zdanit a regulovat. Musíme hledat ve všech místech s úniky. Například u zdanění velkých korporací či úniky peněz do zahraničí. Proti tomu je prostituce jen pomyslné plivnutí. Na druhou stranu by se peníze měly hledat ve všech sektorech,“ dodal Michálek.

Kvůli inflaci zdražují i prostitutky. Slevy žádají hlavně movití zákazníci

Samy prostitutky jsou však proti zdanění a kontrují tím, že většina z nich se do situace, kdy musí prodávat své tělo, dostala také vinou státu. I tak jsou ochotny přispět svojí rukou k dílu. „Věřím, že zdanění prostituce, či veřejných domů nikdy neprojde. Jakmile jsme o tomto návrhu slyšeli, hned jsme kontaktovali nejen kancelář premiéra, ale i ministerstvo financí. Tomu jsme nabídli dvě možné cesty, jak pomoci,“ uvedla Zdeňka Pecharová ze Spolku pro ochranu žen.

Do prostituce padají hlavně samoživitelky

Jednou z nabídek bylo mezi sexuálními pracovnicemi rozšířit větší povědomí pracovat na volnou živnost a platit daně. „Druhou pak větší podpora našich programů, které pomohou sexuálním pracovnicím tento obor opustit a nalézt si místo na pracovním trhu,“ dodala Pecharová.

Ta podle vývoji na erotických seznamkách odhaduje, že od začátku války na Ukrajině a s ní spojené inflace a energetické krize přibylo v tomto sektoru šedé ekonomiky kolem čtyř procent nových žen. „Většinou se jedná o samoživitelky. Tyto ženy jsou právě většinou motivovány nedostatkem financí. Co se pak týče žen, které provozují sexuální služby jako „koníček“, tak těch je asi deset procent,“ dodala Pecharová.

Krize plní erotické seznamky. Přivýdělek hledají ženy i muži

Způsob, jak provozovat sexuální služby a zároveň platit daně, popsala Deníku i prostitutka paní Věra, jejíž osud naši reportéři dlouhodobě sledují. „Dělám to trošku jinak. Jsem naoko zaměstnána v jedné firmě. Jejímu majiteli posílám měsíčně peníze a on mi je posílá zpět jako výplatu. Tím jsem nejen krytá, ale také platím daně a všechna pojištění,“ řekla Věra Deníku.

Její daňová praxe zaujala i Spolek na ochranu žen. „Tato žena má štěstí v tom, že našla spřízněnou duši. U některých našich klientek si toto dovedu představit. Na druhou stranu je tu problém, pokud by někdo chtěl takové peníze po „zaměstnavateli“, který jim je nevrátí, vymáhat,“ upozorňuje Pecharová. Na to, zda se zdanění prostituce dostane do některého z aktuálních návrhů ministerstva financí, se Deník zeptal i zástupců resortu. Do uzávěrky tohoto vydání ale odpověď nedorazila.