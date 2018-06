Protihlukové stěny můžou v Plotní v Brně nahradit rohože. Kvůli vzhledu i ceně

Lidi v okolí plánované tramvajové trati v brněnské Plotní ulici možná nebudou chránit protihlukové stěny. Brněnskému deníku Rovnost to řekl ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. K jiným variantám chce sáhnout, pokud budou nároky na dodržování hlukových limitů mírnější. V tom případě změnu opatření podpoří i brněnský magistrát.

Návrh protihlukových stěn se nelíbí některým Brňanům. „Vzhled Komárova si zaslouží velkou pozornost. Jen si myslím, že zrovna protihlukové stěny mu spíš na vzhledu uberou, než že by přidaly,“ komentoval na facebooku třeba Marek Lahoda.



Stěny chce ředitel Havránek nahradit kvůli tomu, že bývají nevzhledné a drahé. „Pokud budou nižší hlukové limity, iniciovali bychom změnu opatření ještě před dokončením stavby. Místo stěn můžeme využít tlumící bokovnice a antivibrační rohože. Vypadalo by to líp a navíc bychom ušetřili,“ zmínil ředitel. Bokovnice je speciální obložení kolejnic, které může nahradit stěny při tlumení zvuku. Rohože zase brání šíření otřesů země při průjezdu tramvají.

Na protihluková opatření se úředníci magistrátu plánují zaměřit ještě před začátkem stavby tramvajové trati v druhé polovině příštího roku. „Zanalyzujeme případné změny legislativy a pokud budeme mít jakoukoli jinou možnost ochránit okolní budovy před hlukem, využijeme ji. Změnu legislativy politici plánují už několik let, ale stále ji neodsouhlasili,“ uvedla Zuzana Šrámková z radnice.



V Plotní mají podle žádosti o stavební povolení zabraňovat hluku stěny složené z průhledných panelů s hliníkovým rámem. Na dvou místech v nich vzniknou tramvajové zastávky Zvonařka a Železniční, které nabídnou cestujícím přístřešek a místo k sezení.



O tom, zda původní opatření nahraní jiné varianty, rozhodnou úředníci až po přesunu tratě z Dornychu do Plotní. „Pokud se předpisy změní, bude záležet, v jaké fázi stavby. Když bude dráha stát, pravděpodobně hluk znovu změříme a podle toho se rozhodli. Pokud by prozatím nestála, museli bychom vše znovu propočítat. Nejspíše obě metody zkombinujeme,“ vysvětlila za krajskou hygienickou stanici Ivana Fajkošová.