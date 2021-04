Šlo by zákazníky přesvědčit, aby kupovali české potraviny, jinak než zákonem?

Lidé se už nedívají jen na jejich cenu, ale daleko víc než dříve také na kvalitu. Třeba u šunky chtějí větší podíl masa, než před deseti lety. Domácí původ je ale až třetím kritériem v pořadí. Zákazníci se naučili vybírat a chtějí kvalitu, a když je navíc z Česka, je to pro ně bonus. Ale nekoupí si nekvalitní potravinu jenom proto, že je na ní česká vlaječka. Cestou může být to, kdyby se změnila struktura dotací.

Jak by měla vypadat?

Tak, jak to je dnes nastavené, to absolutně nefunguje a udržuje to při životě nepříliš konkurenceschopné firmy. Potvrzují to i mnozí zemědělci. Příští vláda musí najít odvahu ke změně struktury dotací. Nemůže dál pokračovat perverzní systém, kdy je pro zemědělce ziskovější pěstovat řepku než jídlo.

Na co by se tedy měla podpora vázat?

Dotace by měly klást důraz na investice, modernizaci. Třeba na společné skladovací prostory. To je důležitá věc, protože spousta české zeleniny se musí prodat relativně rychle poté, co se vypěstuje, nemáme ji kde skladovat. Přitom v okolních zemích jsou firmy, které skladují produkty malých zemědělců. Takových, pro které nemá smysl, aby si budovali vlastní velkosklady.

Bude-li kontroverzní zákon přijat, budou se s ním obchody schopné vyrovnat?

Problém je, že u naprosté většiny potravin, které jsou v tom seznamu, těch českých není dostatek. Vždyť 55 procent nemáme ani u vepřového. V seznamu jsou i totální nesmysly. Kde vzít 55 procent české soli, když jí neexistuje jediný gram. Jsou tam i chilli papričky a další věci, které se v Česku neprodukují.

Myslíte si tedy, že by v tom případě šla kvalita stranou?

Určitě, obchod by musel prodávat všechno, co je české, bez ohledu na to, jestli to je kvalitní nebo ne. Jednoznačně by se říkalo: zapomeňte na kvalitu, protože musíte odebrat a donutit zákazníka koupit bez ohledu na to, jak kvalitní by to bylo. A samozřejmě za výrazně vyšší cenu. Když víte, že to od vás obchod musí koupit, tak cenu našponujete, protože vám zmizí konkurence.

Podívejte se na debatu Deníku o kvótách a cenách potravin:

Zdroj: Youtube