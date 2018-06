Provoz na zavalené lokálce z Teplic do Lovosic má zachránit petice

Lidé žijící v okolí lokálky z Teplic do Lovosic, po jejíž části nejezdí vlaky kvůli sesuvem půdy poničeným kolejím, boj o záchranu trati nevzdávají. Na podporu obnovení provozu vznikla nová petice. Autoři dokumentu chtějí získat v průběhu léta 50 tisíc podpisů.

„Jejím prostřednictvím chceme oslovit širokou veřejnost v rámci celé České republiky a nastínit, že i malé regionální tratě mají smysl,“ uvedl jeden z hlavních protagonistů petice Jan Vondrouš.

Organizátoři se tak rozhodli poté, kdy vláda vzala svým usnesením na vědomí, že trať se rekonstruovat nebude. „Ovšem argumenty, které vládě předložilo ministerstvo dopravy, se nám zdají liché,“ řekli organizátoři petice.

Na části trati už téměř pět let nejezdí vlaky, protože ji poškodil sesuv půdy u Dobkoviček. Přestože ministerstvo dopravy letos na jaře v souladu s vládou definitivně zavrhlo plány na obnovu lokálky, dal petičníkům ještě určitou naději ministr Dan Ťok. A to při nedávné návštěvě vlády v Ústeckém kraji.

„Původně jsme očekávali, že náklady na obnovení této tratě budou kolem 250 milionů korun. Samotný sesuv a jeho sanace by dnes stála 800 milionů. Ukázalo se, že trať má ale závady i v jiných místech, protože jde o sesuvné území. Celkově by tedy revitalizace tratě vyšla na 2,6 miliardy, takže jsme se dohodli s panem hejtmanem, že se na tu věc ještě jednou podíváme a zkusíme najít jinou formu, jak a kde by se trať dala obnovit,” uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Autoři petice to vidí jasně. „Železniční trať poničil třetí subjekt. Je tedy na českém státu coby majiteli a řádném hospodáři, aby bylo toto spojení dvou velkých měst opět uvedeno do původního stavu, a to i za cenu soudního řízení s viníkem, který způsobil sesunutí železniční tratě,“ prohlásil Vondrouš. Petici už podepsala první tisícovka lidí.

Cílem jejích autorů je získat v průběhu léta 50 tisíc podpisů a v září celý dokument předložit vládě, aby rozhodla co nejdříve.

Ministerstvo dopravy vysvětluje konec tratě také tím, že nebyla příliš vytížená. V úseku Řetenice - Lovosice totiž jezdilo vlakem průměrně 45 lidí v každém spoji. „Podle odborného odhadu se jeví obhájení ekonomické efektivity celé této akce jako nereálné,“ uvedl resort.

Pokud aktivisté s peticí na obnovu trati neuspějí, hrozí, že vlaky na trati s označením 097 definitivně nahradí autobusy. Dosud jezdí vlaky z Teplic jen do Radejčína, pak už musí litoměřickou část trasy obsloužit autobusy. Krajský náměstek Jaroslav Komínek hned na jaře rozhodnutí vlády kritizoval.

„Je to podraz a prasárna. Ukázka toho, jak se plní sliby. Ministr Dan Ťok nám jasně slíbil, že trať opraví,“ rozčiloval se Komínek. Kraj bude podle jeho slov dál usilovat o opravu trati nebo alespoň rekonstrukci úseku z Teplic do Radejčína. Autobusy podle něj nejsou pro tuto trať adekvátní náhradou.

Pro zachování pravidelného provozu na kolejích byl vždy také starosta Bořislavi na Teplicku Aleš Navara. „Je to zkrátka způsob, jakým se ještě dneska lidi dostávají do práce,“ připomněl.

Stát na projektu obnovy lokálky pracoval dva roky. Zahrnul do něj i modernizaci tratě spočívající v zabezpečení přejezdů, zlepšení nástupišť apod. Spolupráci si ministerstvo dopravy vyžádalo právě od kraje, aby obnovená a modernizovaná trať měla lepší parametry, kraj by objednal více vlaků a celý, byť dražší projekt, tak bude mít lepší obhajitelnost a bude možné jej financovat z evropských peněz. Když ale vyšla celková suma, vize na obnovu skončila.