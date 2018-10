Prudký růst cen pohonných hmot. Nafta zdražila o padesát haléřů

Zvyšování cen pohonných hmot na českých čerpacích stanicích i nadále pokračuje. O 51 haléřů stoupla během jediného týdne cena za litr nafty, který se nyní prodává v průměru za 33,38 koruny. Benzín za posledních sedm dní zdražil o 18 haléřů na 33,79 koruny za litr. Na vině je podle ekonomů rostoucí cena ropy na světových trzích.

Ropa typu Brent během září a počátku října zdražila na nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky. Zatímco začátkem září se cena pohybovala od úrovní 76 korun za barel, minulý týden se pohybovala nad hranicí 86,6 koruny. „Aktuálně ovšem cena ropy Brent propadla, nyní se prodává za necelých 82 dolarů za barel,“ upřesňuje ekonom Lukáš Kovanda.

Výrazný podíl na růstu cen mají obavy z výpadků dodávek ropy v souvislosti se sankcemi Spojených států proti Íránu, které vstoupí v platnost již 4. listopadu. Otázkou zůstává, jaký bude jejich skutečný dopad. „Americký prezident Donald Trump si nepřeje eskalaci cen ropy z důvodu blížících se voleb do Kongresu. Ty se uskuteční 6. listopadu. Existuje tak nemalá šance, že Spojené státy uvolní část svých strategických rezerv a současně budou dále tlačit na Saúdskou Arábii, aby těžila více,“ myslí si Kovanda.

Ceny porostou i nadále

Ačkoli podle ekonomů není pravděpodobné, že by cena ropy překročila psychologickou hranici sta dolarů, české řidiče s největší pravděpodobností čeká další výrazné zdražování. Pokud by se jeden barel prodával za více než 90 korun, znamenalo by to podle Kovandy zvýšení cen benzínu o 1,2 koruny na litr.

Ještě výraznější zdražení lze očekávat v případě nafty. „Z důvodu příchodu zimní topné sezóny podraží ještě výrazněji, citelně nad 34 korun za litr. S topnou sezónou se totiž mění produkce rafinérií, roste jejich orientace na lehké topné oleje. Nelze vyloučit, že cena nafty letos převýší cenu benzínu, jako tomu bylo například v letech 2014 nebo 2015,“ předpovídá Kovanda.

Během následujících sedmi dnů by měla cena benzínu dosáhnout úrovně 34 korun za litr, cena nafty pak překročí hranici 33,6 koruny. K růstu podle ekonoma přispívá i pokles hodnoty koruny vůči dolaru. „V současnosti je blízko své nejslabší úrovně vůči americké měně za poslední rok,“ vysvětluje.