Průměrná útrata ve fast foodech ve 2. čtvrtletí stoupla, v restauracích klesla

ČTK

Zákazníci restaurací nabízejících rychlé občerstvení zaplatili ve druhém čtvrtletí za jednu návštěvu v průměru 189 korun. Meziročně je to o šest procent více, před rokem byla průměrná útrata 178 korun. Naopak průměrná útrata v restauracích ve stejném období klesla na 256 korun, loni lidé ve druhém čtvrtletí zaplatili 278 korun, tedy zhruba o osm procent víc. Vyplývá to z analýzy dat společnosti Patron GO, která sleduje transakce platebními kartami 53 tisíc uživatelů. Podle ní klesla i průměrná útrata v obchodech.

Ceny v řetězcích rychlého občerstvení již loni reagovaly na růst inflace a nákladů firem. McDonald's například u cheeseburgeru minulý rok ceny upravil dvakrát a doporučená cena se zvýšila o pětinu na 42 Kč. | Foto: ČTK