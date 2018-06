Mzdy rostou nejrychleji za patnáct let. Průměrný plat přesahuje třicet tisíc

Mzdy českých zaměstanců za první čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostly o 8,6 procenta. Průměrný hrubý plat tak činí 30 265 korun. Po očištění o inflaci pak mzdy reálně meziročně vzrostly o 6,6 procenta, což je nejrychlejší růst mezd od roku 2003. Nejvíce se přidávalo ve státním sektoru.

Vzrostl i medián mezd (prostřední hodnota) na 25 674 korun. Skutečnost tak předčila očekávání analytiků. Vyplývá to z údajů ČSÚ o vývoji mezd za první čtvrtletí.

"Hlavní zásluhu na tomto nárůstu má nejenom zvyšující se napětí na trhu práce, ale nemalou měrou se na něm podílelo i výrazné navyšování platů ve veřejném sektoru," vysvětluje Petr Dufek z ČSOB.

"Ještě nikdy až do letošního roku průměrná mzda v prvním čtvrtletí roku nepřevýšila úroveň 30 tisíc korun. Letos však ano, čímž navázala na historicky první překonání čtvrtletní úrovně 30 tisíc korun v posledním kvartále loňského roku," dodává Lukáš Kovanda ze společnosti Cyrrus.

Nejrychleji rostly mzdy v sektorech placených státem, kde růst přesáhnul 10 procent. Ovšem samozřejmě pozadu nezůstává ani soukromý sektor, kvůli napjaté situace na trhu práce. Ten je již “vysátý“ a lze jen přetahovat zaměstnance pomocí vyšších platů od jiných firem.

"Průměrná mzda, na kterou obvykle nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, tentokrát rostla rychleji než medián. To znamená, že tentokrát se přidávalo spíše lidem se mzdami vyššími. Rychleji se obecně přidávalo tam, kde chybí zaměstnanci, tam kde je obecně časté využívání tzv. minimálních mezd. Příkladem budiž hotely a restaurace, obchody, sklady, kde se mzdy tentokrát navyšovaly o osm a více procent. Pokud bychom se podívali, komu v korunách vzrostly mzdy nejvíce, tak je to veřejná správa, kde se přidávalo o téměř 3800 měsíčně," říká Dufek.

ČNB může zvýšit úrokové sazby

Růst naplňuje prognózu České národní banky (ČNB) "Tempo mezd zrychluje a nejinak tomu bude nejspíše i ve druhém a třetím kvartále roku. Aktuální čísla však jen symbolicky překonávají odhad ČNB, která počítala s růstem o 8,5 procenta. Vedle inflace se tak naplňuje její prognóza, nicméně pod ní zatím zůstal ekonomický růst a výrazně zaostává i koruna. Proto by slabá koruna, pokud Evropská centrální banka (ECB) „dovolí“ svojí politikou, může sehrát roli katalyzátoru dřívějšího zvýšení úrokových sazeb v Česku," dodává Dufek.

Data naznačují, že se kupní síla tuzemských domácností i nadále výrazně zvyšuje, což je důležitá zpráva i pro měnovou politiku. Česká koruna se dostala v posledních týdnech pod tlak zejména proto, že část zahraničních hráčů si začala “balit kufry”. Propady rozvíjejících se trhů nastartovaly odliv ze spekulativnějších pozic včetně těch, ve kterých řada hráčů sází na zisky koruny.

Dnešní data jsou impulsem pro korunu, ta se ráno nacházela nad kurzem 25,80 korun za euro, nyní se obchoduje na 25,73 korunách za euro. Při vysokém růstu mezd se dá čekat tlak na ceny a ČNB by tak mohla přistoupit ke zvýšení sazeb dříve, než na konci roku. Stát by se tak mohlo již na říjnovém zasedání. "Kombinace slabé koruny a silných mezd ovšem nakonec může dostat do hry i srpen, kdy dostanou centrální bankéři na stůl novou prognózu," uzavírá Jan Bureš z ČSOB.