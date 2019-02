Průměrný věk řidičů z povolání je 57 let. Pomoci mají ženy a cizinci

Omezování spojů, problémy s dopravní obslužností celých regionů, přetížení stávajících zaměstnanců – to jsou jen některé dopady nedostatku řidičů v osobní přepravě. Ten se přitom podle dat webu Profesia.cz začal projevovat už v roce 2015. Dopravci navíc nejsou připraveni na to, že jim do pěti let odejde až třetina řidičů do důchodu.

Počet nabídek v oblasti dopravy rok od roku roste, klesá ale počet zájemců o práci v tomto oboru. Vyhrocená je zejména situace v přepravě osob, kde podle údajů oborových organizací chybějí tisíce řidičů. Varovně vysoký průměrný věk řidičů z povolání navíc naznačuje, že bude hůř. ČSAD v kraji končí. Nevíme co s námi bude, bojí se řidiči Přečíst článek › „Jde o profesi, která je psychicky, ale i fyzicky náročná – řidiči totiž často pracují v poměrně dlouhých časových turnusech. Navíc s sebou nese poměrně vysokou míru stresu, zodpovědnosti a rizika,“ shrnul hlavní důvody neatraktivity řidičského povolání Michal Novák z Profesia.cz. Ty navíc nejsou vyváženy přiměřeně vysokou mzdou. Podle údajů portálu Platy.cz se průměrná mzda v dopravě pohybuje jen kolem 27 tisíc korun. Kariéru starších řidičů firmy neřeší Proto také klesá počet reakcí na pracovní nabídky. Zatímco na pozici řidiče autobusu přijde v průměru osm reakcí, u řidiče kamionu či dispečera je to jen pět. „Z pohledu regionů je drtivě největší sháňka po zaměstnancích v dopravě v centru Čech – v Praze a Středočeském kraji,“ upřesnil Novák s tím, že nové řidiče marně shánějí také brněnské a plzeňské firmy. Dopravci však nejsou připraveni ani na odliv stávajících řidičů. „Většina dopravních firem se například nezabývá plánováním kariéry starších řidičů nebo zavedením flexibilnějších úvazků,“ podotkl Novák. Některé společnosti podle zkoušejí náborové kampaně zaměřené na ženy nebo zaměstnáváním cizinců. „Zde je ale problémem délka povolovacího procesu a v osobní přepravě i jazyková bariéra,“ uzavřel Novák. Profesionální řidiči nejsou, nepomáhá ani speciální učební obor Přečíst článek ›

Autor: Redakce