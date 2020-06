Obnovit slávu Průmyslového paláce, jenž před 12 lety vyhořel, slibovalo vedení města několikrát. Nyní se začíná blýskat na lepší časy.

Po dlouhých formalitách totiž město vypsalo již druhou veřejnou zakázku, tentokrát v hodnotě dvou miliard korun. Podle radního Pavla Vyhnánka (Praha sobě) by stavba mohla být hotova do tří let.

Pražské zastupitelstvo o vypsání zakázky rozhodlo již v roce 2018. Nové vedení magistrátu ale někdejší tendr za 1,25 miliardy zrušilo s tím, že jeho podmínky jsou nejasné a projekt nebyl dokončen.

Hotovo už v roce 2023?

„Průmyslový palác býval chloubou Prahy, od osudného požáru se však stal její největší ostudou. Náročný proces výběru nejvhodnějšího zhotovitele se budeme snažit dokončit ještě letos,“ řekl Vyhnánek, který má na starost finance a rozpočet.

Samotné stavební práce potrvají nejméně dva a půl roku. Pokud město uzavře smlouvu s firmou ještě letos, mělo by být hotovo v létě 2023. Zda už o zakázku někdo projevil zájem, zatím město neuvedlo.

„Musí jít o firmu, popřípadě konsorcium firem schopné popasovat se s restaurátorsky i technologicky náročnou akcí,“ doplňuje Vyhnánek.

Modulární a se sklepem

Stavět se bude podle schváleného projektu. Novostavba levého křídla bude uzpůsobena pro celoroční provoz, probíhat zde budou nejrůznější společenské akce, veletrhy, kongresy či koncerty. Díky modulárním příčkám bude možné multifunkční halu rozčlenit na menší konferenční sály.

Nově bude tato část budovy podsklepena, kromě technického zázemí zde bude strojovna. Do suterénu budou také moci zajíždět zásobovací kamiony. Předpolí Průmyslového paláce pak bude se zónou Křižíkovy fontány propojeno podzemní pasáží. Pravé křídlo a střední hala projdou pouze rekonstrukcí bez radikálních zásahů.

Na Výstavišti se také chystají další investice. Podepsána je již smlouva na opravu restaurace Bohemia, v plánu je i rekonstrukce Křižíkových pavilonů a divadla Spirála.