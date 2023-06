Změna u penzí je nutná, shodují se Češi. Zvýšení důchodového věku ale nechtějí

ČTK

Přes 70 procent české veřejnosti se shodne na tom, že je třeba v brzké době udělat nějaký výrazný zásah do důchodového systému tak, aby byl udržitelný i do budoucna. Na konkrétních návrzích změn je mezi lidmi ale menší shoda. Největší podporu, od tří pětin občanů, má navýšení plateb pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidi pracující na dohodu. Naopak nejméně lidí, 30 procent, souhlasí s tím, aby byl věk pro odchod do penze navázaný na očekávanou dobu dožití. Vyplynulo to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT), která jej v neděli zveřejnila.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock