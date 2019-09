O zálohování PET lahví, jímž některé státy snižují svou produkci plastového odpadu, Češi nemají velký zájem. Vyplývá to z analýzy výzkumných šetření k postojům veřejnosti k zálohovaným obalům vypracované Institutem evaluací a sociálních analýz (INESAN) pro Spotřebitelské fórum.

Jedině autem

„Lidé se k otázkám životního prostředí staví kladně do té doby, než se dozvědí, že je to v něčem omezí,“ uvedl autor analýzy Roman Lyach.

Na otázky průzkumů kladené obecněji se respondenti k zálohování PET lahví stavěli příznivě, s přibývajícími informacemi o navrhovaném systému jejich zájem vozit čisté a nedeformované PET lahve do výkupu v nákupních centrech výrazně klesal.

„Vracet zálohované PET lahve by šli ti, kdo je už dávají do žlutých kontejnerů, zároveň je mohou skladovat a také mají auto,“ řekl Lyach Deníku. Obecně se podle něj jedná zejména o obyvatele velkých měst, kteříkladou důraz na životní prostředí. „Určitě o to nemají zájem ti, kteří ani nyní netřídí,“ konstatoval analytik.

S myšlenkou na zálohování PET lahví po vzoru některých evropských států přišel Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN). Letos v lednu představil analýzu, podle níž by zálohový systém ročně spolkl 1,42 miliardy korun.

Plastové lahve od nápojů vrácené do výkupu by přitom měly jít stejně jako nyní na recyklaci, s jejich opětovným využitím na prodej nápojů ovšem tento návrh již nepočítal.

Nevyzvednuté peníze

Podle Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) ze zahraničních zkušeností vyplývá, že na 90 procent nákladů zálohování PET lahví připadá na obchodníky, výrobci nápojů platí jen zbytek. „V konečné fázi se ale náklady přenášejí na spotřebitele,“ uvedl Rod.

Připomněl rovněž, že čím více by lidé zálohované lahve vraceli do výkupu, tím větší by byl výpadek příjmů systému. Počítá se totiž s tím, že by zákazníci za velkou část PET lahví sice zaplatili zálohu, ale již by je nešli vrátit. Tyto nevyzvednuté zálohy by se také využily k jeho financování.

Zálohování PET lahví se chystají v dohledné době zavést například Slováci. České ministerstvo životního prostředí s ním v nové odpadové legislativě zatím nepočítá. Podle Roda ovšem nelze vyloučit, že s ním přijdou ve sněmovně někteří poslanci. Odpůrci zálohování připomínají, že v třídění plastů již nyní patří Češi k evropským rekordmanům.