Přes pět stovek cestujících mezi Prahou a Heraklionem se dnes ale dočkalo v této letecké loterii nečekané výhry: letěli s rok a půl starým Airbusem A350-900 Ethiopian Airlines. Žádný Airbus A350 dosud v Praze nebyl.

Smartwings si letadlo najaly kvůli doplnění kapacity na svých linkách. Do Prahy přilétl dálkový airbus po půl jedenácté dopolední z Frankfurtu, aby se vydal na let na Krétu. Aktuálně už letí stroj zpět do Prahy, pak ho čeká odlet do Frankfurtu, odkud letí jako pravidelná linka do Addis Abeby.

Smartwings nasazením letadla uvolnily kapacitu dvou jiných boeingů 737-800. Do jednoho letadla A350-900 se vejde celkem 343 cestujících, do jednoho boeingu 189.

Nečekaná událost

Přistání letadla se stalo nečekanou událostí zejména pro místní spottery. První informace o nasazení tohoto letadla jako výpomoc se objevila v pátek večer, firma pronájem v sobotu ráno potvrdila. Letadlo se dočkalo i vodní slavobrány, která je běžná pro nového dopravce či při zahájení nové linky.

Airbus A350 dosud do Prahy nelétá. Z dálkových aerolinek, které do Prahy létají, by je mohly nasadit například Qatar Airways nebo Sichuan Airlines, dosud se ale tak nestalo.