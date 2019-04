Airbusy ČSA mizí ve šrotu nečekaně brzy. Důchodový věk přitom ještě nemají

Ještě před dvěma měsíci ho polepili do barev fotbalového klubu Slavia Praha kvůli zápasu Evropské ligy v Genku. Dvanáct let starý Airbus A319 registrace OK-MEL ukončil nakonec svůj provoz ještě dříve než Slavie v evropských soutěžích. Je mezi trojicí devět až dvanáct let starých letadel, která létala pro ČSA a končí nečekaně brzy ve šrotu.

Jde konkrétně o Airbusy A319 registrací OK-PET, OK-MEK a OK-MEL. Všechny tři už během dubna přeletěly na letiště St. Athan u velšského Cardiffu. Letiště slouží jako odstavné a pro šrotaci. Kromě údajů na Flightradar24.com o letu na „hřbitov letadel“ to potvrzují i data ze serveru Airfleets.com i zdroje deníku Zdopravy.cz. Letiště Praha vyhlásilo poplach. Boeing před přistáním kroužil nad Křivoklátskem Přečíst článek › Na náhradní díly skončila letadla nezvykle nízkého věku: OK-PET ČSA převzaly v březnu 2010, OK-MEL a OK-MEK na jaře 2007. Běžně se letadla šrotují až po dvaceti letech. Rozebrání přichází navíc v době, kdy je na trhu kvůli uzemnění Boiengů 737 MAX 8 nedostatek volných letadel. Letadla OK-PET a OK-MEK jsou už na velšském letišti, OK-MEK tam poletí v přístích dnech. Není zájem ČSA nebyly v poslední době majiteli ani jednoho ze strojů. OK-PET patřilo Bank of China, letadlo mělo původně zamířit po ukončení leasingu u ČSA k německé společnosti Germania, která zkrachovala. Novou nabídku od majitele už ČSA odmítly. Dvoji OK-MEL a OK-MEK patří společnosti B.Aircraft, kterou založilo v roce 2012 účelově Letiště Praha kvůli záchraně Českých aerolinií. Letadla si od ČSA nově založená firma koupila a stroje pronajímaly ČSA. B.Aircraft letadla prodal, nezveřejnil ale komu. Airbus ČSA letící do Soulu měl technické problémy. Musel se vrátit do Prahy Přečíst článek › Pro cestující tak může být šrotace nepochopitelná: Smartwings / ČSA na lety nasazují často i přes patnáct let staré stroje, o polovinu mladší letadla skončila rozebraná. Na trhu použitých letadel ale aktuálně o A319 není takový zájem, jako o větší A320/321. Velmi také záleží i na tom, kolik hodin nebo cyklů zbývá u motorů do generální opravy, pak může být často levnější poslat letadlo do šrotu. K podobnému kroku přistoupila například leasingová firma u prvních Airbusů A380 po deseti letech provozu. ČSA končí s letadly A319. Půjčí je Eurowings a vrátí leasingovým firmám Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra