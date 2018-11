První česká kryptoměna míří na burzu. Nabízí pojištění i platební karty

Nizozemská státní železniční společnost Nederlanse Spoorwegen (NS) se rozhodla odškodnit ty, kteří přežili holocaust za to, že hrála roli při přepravě tisíců holandských Židů do koncentračních tábora během druhé světové války. Informoval o tom server Euronews. Na odškodnění by měli mít nárok i příbuzní obětí holokaustu. Dráhy uvedly, že nyní zřizují speciální komisi, která bude jednotlivé případy posuzovat.