Nečekaná poptávka po 4000 lůžek přišla ani ne před týdnem. „Zareagovali jsme okamžitě. Připravili plán výroby i nabídku, byla to pro nás jasná priorita. Jsme česká firma a chceme pomoct Česku, když nás potřebuje,“ vysvětlil Tomáš Kolář.

Smlouvu Linet podepsal na finální zakázku v počtu 1198 standardních lůžek a 420 lůžek pro intenzivní péči. Nabídku tvoří modely Eleganza 1, Eleganza 2 a Eleganza 4.

Jak už ředitel společnosti dříve zmínil, zakázku rozprostře do několika týdnů. „V prvním týdnu dodáme celkem 668 lůžek, z nichž 500 půjde přímo do vznikající polní nemocnice v pražských Letňanech. Ostatní lůžka zamíří do Správy státních hmotných rezerv,“ doplnil.

Během dalších čtyř týdnů dodá společnost zbývajících 950 lůžek.

I přesto, že je slánská firma svojí kapacitou největším výrobcem zdravotnických lůžek v Evropě, jednalo se i pro něj o velkou výzvu. „Standardní zakázky zaplnily naši výrobu s přehledem do konce roku. Okamžitě jsme zahájili jednání s našimi zákazníky, abychom mohli českou poptávku upřednostnit. Věříme, že se u nich setkáme s pochopením,“ doplnil Tomáš Kolář.