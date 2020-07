Podle společnosti Farmy.cz, která ceny půdy dlouhodobě sleduje, činil její nárůst ve druhém čtvrtletí dvě procenta, přičemž průměrná tržní cena půdy dosáhla 255 tisíc korun za hektar.

Trh s půdou v Česku nyní stagnuje. „Situace na trhu se v krizovém období minulých měsíců vyznačovala nižším počtem realizovaných transakcí i úbytkem nabídek na trhu,“ uvedly Farmy.cz.

Kdo na to měl, už nakoupil

„Trh je v podstatě zafixovaný. Ti, kteří půdu chtěli koupit a měli na to peníze, tak ji už získali,“ řekl Deníku zemědělský analytik Petr Havel. „To, jak ceny mírně rostou, de facto odpovídá inflaci,“ konstatoval Havel. Zatímco v prvním čtvrtletí cena půdy prakticky nevzrostla, mírný nárůst zřejmě souvisí s vládním návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětnou platností na převody uskutečněné od prosince 2019.

„Přestože zrušení daně z nabytí nemovitých věcí dosud není ve finální podobě schváleno, velká část kupujících s touto úsporou již počítá a je ochotna ji promítnout do vyšší kupní ceny,“ soudí Farmy.cz.

Mladí mají smůlu

Podle Havla to ale pro české zemědělství rozhodně neznamená dobrou zprávu. „Pokud by se v zemědělství měla uskutečnit generační obměna, tak by bylo potřeba umožnit mladým i jiným novým zemědělcům hospodařit. Na to ale potřebují získat půdu, kterou teď získají ještě obtížněji,“ míní analytik.

Dlouhodobě se nejdráže prodává půda v Praze a Brně a jejich okolí, dobře si stojí také ceny v Polabí – hlavně v úrodných okresech jako Kolín, Nymburk či Hradec Králové. Cenná bývají i pole v blízkosti hranic s Rakouskem či Bavorskem. Naopak nejméně za půdu dostávají prodejci v okolí Jablonce nad Nisou, Jeseníku a Bruntálu.