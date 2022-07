Vláda možná požádá EK o půjčku 350 miliard. Chce snížit závislost na Rusku

ČTK

Vláda uvažuje o tom, že požádá Evropskou komisi (EK) o půjčku 14,3 miliardy eur (asi 350 miliard korun). Peníze by měly jít mimo jiné na investice, které by Česku pomohly snížit energetickou závislost na Rusku. Píšou to dnešní Hospodářské noviny (HN). Stát by půjčkou od EK získal peníze výhodněji, než kdyby si půjčoval sám.

Sídlo Evropské komise v Bruselu na snímku ze 7. prosince 2020. | Foto: ČTK