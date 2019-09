Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) začal od 15. srpna nabízet mladým rodinám do 36 let zvýhodněné půjčky na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení. Fond dá půjčku až 1,2 mil. korun na koupi bytu, maximálně pak dva miliony korun na stavbu nebo koupi rodinného domu. Poskytne i až 300 tisíc korun na modernizaci bydlení.

Jaké jsou podmínky?

Půjčku, kterou lze použít i na modernizaci nemovitosti (podmínkou je ručitel), fond poskytne pouze na výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m². Při koupi bytu fond poskytne půjčku pouze tehdy, když jeho podlahová plocha nepřesáhne 75 m². Při koupi rodinného domu bude půjčka od fondu dostupná zase jen, když podlahová plocha domu nebude větší než 140 m².

„Tyto půjčky dávají smysl zejména pro lidi z menších měst a obcí, ale ani pro ně nebude lehké vejít se do všech mantinelů daných SFRB,“ říká finanční poradce společnosti Partners Vladimír Weiss.

Hypotéky zdražují. Pokud přemýšlíte o vlastním bydlení, neváhejte!

Podmínky jsou nastaveny i pro výši čerpání půjčky. Rodina si může půjčit nejméně 30 tisíc korun a nejvýše 300 tisíc korun na modernizaci obydlí a nejvýše dva miliony korun na pořízení rodinného domu. Ale i to má své háčky. V případě výstavbě rodinného domu nesmí půjčka přesáhnout 80 procent skutečných nákladů. Obdobně je stanoveno, že i při nákupu rodinného domu půjčka nesmí přesáhnout 80 procent ceny domu, a to včetně ceny pozemku. Stejné je to u půjčky (max. 1,2 milionu korun), ani zde nesmí výše půjčky přesáhnout 80 % ceny bytu.

„Z finančních limitů státem zvýhodněných půjček jasně vyplývá, že tyto úvěry ztrácejí význam pro všechny zájemce o vlastní bydlení ve větších městech, kde jsou ceny nemovitostí významně nad maximální možnou půjčkou od SFRB,“ upřesňuje Vladimír Weiss.

Půjčka a hypotéka

Určitou naději na využití půjčky od SFRB zájemcům o vlastní bydlení (za podmínky splnění nových doporučení od ČNB) dává její kombinace s hypotékou. Aby mohl dlužník s hypotékou zároveň čerpat státem zvýhodněnou půjčku musí vědět, zda banka přistoupí na to, že na katastru nemovitostí bude mít první vložené zástavní právo SFRB, tedy úřad, a ne banka.

V případě nesplácení úvěru a prodeji nemovitosti bude jako první uspokojen úřad. Přitom je běžnou praxí, že banky nerady přijímají zástavu nemovitosti až na druhém místě. V základu ale říká, že kombinace hypotéky a zvýhodněné půjčky bude možná. Ovšem jen za předpokladu velice individuálního posouzení žádosti o hypotéku ze strany banky. Podle zástupců SFRB i bank by toto být problém ale neměl ovšem vždy jen při dobré bonitě klienta.

Vladimíra Weiss to ale tak jednoznačně nevidí: „Z pohledu zástavy nebude určitě problém kombinovat půjčku od SFRB s hypotékou, pokud bude mít ovšem klient další nemovitost k zástavě. V praxi třeba nemovitost rodičů. Podle mého názoru bude velice obtížné přesvědčit banku, aby přistoupila na to, že na katastru nemovitostí bude uvedena jako až druhý věřitel v řádě,“ myslí si.

Přitom dodává, že i při kombinaci zvýhodněné půjčky a hypotéku nesmí celkové zadlužení dlužníka nesmí překročit 9násobek čistých ročních příjmů domácnosti a součet měsíčních splátek nesmí překročit 45 procent měsíčního příjmu domácnosti.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.