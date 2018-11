Polovina pracovních schůzek je neproduktivní. Lidé jimi ztratí 13 dní ročně

/PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ/ Jaroslava Cibulku komunistický soud poslal v roce 1951 na 22 let do vězení. Po měsících v Kartouzích, na Mírově a jáchymovském táboře Barbora se ocitl v příbramském uranovém lágru Bytíz. K útěku využil noční směny a výpadku elektřiny. Se dvěma spoluvězni ukradli náklaďák, prorazili s ním bránu a ujeli. Vozidlo dozorci prostříleli 70 kulkami. Vězně v kabině ovšem nezranili. Dostali se až na hlavní příbramskou silnici, ze které odbočili do lesa, kde se ukryli. Přinášíme druhý díl Příběhů 20. století o řeckořímském zápasníkovi, skautovi Jaroslavu Cibulkovi.