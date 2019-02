Než dáte vale masu, je nutné se pořádně najíst. K tomu sloužilo v minulosti období masopustu. Dnes sice půst už většinou nikdo nedrží, tradice masopustu ale trvá. Na vesnicích i ve městech chodí masopustní průvody a v mnoha restauracích můžete ochutnat typické masopustní dobroty.

U nás se pro tento „svátek“ používá pojem masopust, stejný význam má ale i slovo karneval. Oba názvy totiž znamenají vzdát se masa opustit maso nebo dát vale masu (z italského carne levare). Období masopustu bylo kdysi velice oblíbené. Po něm následovalo dlouhé období půstu, které končilo až na Velikonoce, a masopust představoval poslední možnost si trochu povyrazit.

Celý masopust trvá od Tří králů do Popeleční středy, nejoblíbenější je však jeho konec od čtvrtka do úterý před Popeleční středou. Hlavní zábava se konala v neděli, kdy chodily masopustní průvody složené z masek, hrála muzika a tancovalo a popíjelo se až do rána. Stejně oblíbený však byl i čtvrtek (tzv. tučný), předcházející masopustní neděli. V tento den totiž probíhalo hlavní hodování, aby se lidé dostatečně najedli před nadcházejícím půstem.

Konaly se zabijačky, k obědy se tradičně jedla vepřová pečeně s knedlíkem a zelím. Ze sladkého se pekly koláče a na sádle se smažily koblihy, šišky či boží milosti. I dnes jsou oslavy masopustu nejčastěji spjaty se zabijačkami a klasickými zabijačkovými pochoutkami jitrnicemi, jelítky, tlačenkami, ovarem, prejtem či polévkou prdelačkou.

Posvícení na Andělu

Na masopustní posvícení si můžete 20. 2. zajít na Pěší zónu Anděl. Čekat tam na vás bude třicet stánků se slanými a sladkými dobrotami. Budete si tak moci pochutnávat na klobásách a jitrnicích, větší hlad zaženete gulášem či pečeným selátkem a chuť na sladké buchtami, koláči či štrúdly.

A čím jiným byste vše měli zapít než dobře vychlazeným pivem. Pokud by vám ale byla zima, určitě to vyřešíte svařákem, grogem či horkou medovinou. Info na www.foodevent.cz nebo na facebookových stránkách akce.

Vepřobraní na náplavce

Jen o tři dny později, 23. února, můžete v hodování pokračovat na nedaleké Smíchovské náplavce, kde se uskuteční akce Vepřobraní. Jestliže máte rádi maso a vepřové pochoutky patří k vašim nejoblíbenějším, budete si tu připadat jako v ráji. Jde totiž o největší vepřové hody pod širým nebem.

Nebudou tu chybět zabijačkové dobroty, jako jsou jitrnice, jelita, prejt, tlačenka či ovar, uzené pochutiny (klobásy, špeky či uzené šunky) nebo různé pečínky (celé selátko, kolena, žebírka a bůček).

V případě, že byste si chtěli dát nějakou větší specialitu, můžete se těšit na burger s trhaným vepřovým masem, porchettu či segedínský guláš. Pro ty, kteří tolik nefandí české kuchyni, budou připraveny např. ruské plněné pelmeně, maďarská mangalica, italské prosciutto, španělský salchichon či iberská šunka. A co by to bylo za masopust bez koláčů, buchet nebo frgálů? I na ty u stánků na náplavce narazíte.

Na Vepřobraní se platí vstupné, dospělí 50 Kč, děti do 12 let jsou zdarma. Info na www.foodevent.cz nebo na facebookových stránkách akce.

Sněz, co můžeš v Lokálu

Na zabijačky se mohou těšit i hosté známých restaurací Lokál, spadajících do sítě Ambiente a specializujících se na tradiční českou kuchyni. V sobotu 9. 2. se bude konat zabijačka v Lokále Nad Stromovkou, 2. 3. pak v Kunraticích U Zavadilů.

Čekat tu na vás budou prdelačka, chléb se sádlem, řízky smažené na sádle, guláš a samozřejmě vynikající pivo. Za 390 Kč si tu můžete zaplatit „Sněz, co můžeš“, ale pokud by vám ani to nestačilo, můžete si domů odnést výslužku. Kromě toho v Lokálech chystají projekt nazvaný Tučný čtvrtek. Tento den, určený k přejídání, letos připadne na 28. 2. a v Lokále ho oslaví již popáté.

Většina restaurací připraví speciální masopustní jídlo, které si lidé budou moci dosytosti přidat. Letošní novinkou je, že se do akce zapojí i další pražské restaurace, které mají stejnou filozofii a pohled na jídlo jako podniky Ambiente. Potvrzenou mají v současnosti třeba vinohradskou kavárnu Momoichi. Info na lokal.ambi.cz/cz/rozcestnik

Kastrol zve na zabijačku

Trochu opožděně, vlastně již v době půstu, proběhnou vepřové hody ve Stodůlkách. Ve dvoře tamější vyhlášené restaurace Kastrol budou 9. března nabízet vše, co seženete na pravé zabíjačce jitrnice, jelita, tlačenku, paštiku, prdelačku nebo zabíjačkový gulášek z kotlíku. Sladkosti pak zastoupí dobrota sice na tradiční česká, ale i tak vynikající bubble wafle. Info na www.restauracekastrol.cz

Dobroty ve Stromovce

Klasickou staročeskou zabijačku zažijete i ve Stromovce v restauraci Vozovna Stromovka. O víkendu 16.-17. 2. zde uvidíte řezníka Tomáše Mareše přímo při práci. Pro hosty přichystá všechny zabijačkové pokrmy a na přání prasátko i naporcuje na kotletky, kostky či řízky.

Těšit se můžete na staročeskou vepřovou paštiku na topince, tlačenku s octem a cibulí, prdelačku, ovar s křenem a hořčicí, teplou jitrnici, jelítko s kysaným, zabijačkový guláš s chlebem i domácí tlačené koláče (hruščáky, povidlové, tvarohové). Pro děti bude připraven rovněž zážitek v podobě opékání buřtíků na ohni. Info na www.vozovna-stromovka.cz

KAM DO PRŮVODU V PRAZE A OKOLÍ

Hody U Vystřelenýho oka a na Jiřáku

Již 26. ročník Žižkovského masopustu začne v sobotu 2. 3. a potrvá až do úterý 5. 3. V neděli 3. 3. se můžete těšit na masopustní hody v hospodě U Vystřelenýho oka. Připraveny budou voňavá jelítka, jitrnice, prejt nebo prdelačka. Totéž vás čeká ještě jednou, v úterý, na náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud vyrazí masopustní průvod.



Karlínský masopust

Šestnáctý ročník akce proběhne v sobotu 2. března. Z Kaizlových sadů se ve 13 hodin vydá průvod na Karlínské náměstí, kde bude probíhat hlavní program a budou zde i stánky s různými specialitami.



Malostranské masopustní veselí

Od hostince U Černého vola na Loretánském náměstí se půjde 2. 3. přes Malou Stranu až na Kampu. Průvod bude zastavovat v místních hospůdkách v Nerudově ulici nebo na Malostranském náměstí. A na Kampě bude zabijačka.



Jitrnice v Toulcově dvoře

Z Toulcova dvora vyjde 2. 3. průvod masek, který půjde starou Hostivaří a vrátí se zpět. Zde pak bude probíhat další zábava, doplněná o široký výběr občerstvení. U stánků seženete jitrnice, jelita, tlačenky i různé druhy klobás. K dostání ale budou i teplé zabijačkové dobroty.



Letenské oslavy u kostela sv. Antonína

Před kostelem sv. Antonína proběhne šestý ročník Letenského masopustu 2. 3. od 13 do 17 hodin.



Jarmark ve Kbelích

V sobotu 9. února se můžete na masopust vydat do kbelského Centrálního parku. Na jarmarku ochutnáte staročeské dobroty, nebude chybět ani pravá zabijačka.



Z Roztok do Únětic

Již 16. února vyjde průvod od muzea v Roztokách u Prahy. Během něj budou pro maškary připraveny koláčky a také Masopustní speciál z Únětického pivovaru, kam budou všichni mířit.



Hodování v Suchdole

V sobotu 16. února si užijete masopustní hodování na zahradě Starosuchdolské restaurace, kam dorazí masopustní průvod putující ze Suchdolského náměstí.



Zabíjačka ve zlíchovské sokolovně

Poslední únorovou sobotu, tedy 23. 2., dorazí maškary i do Hlubočep a Prokopského údolí. Již během průvodu můžete ochutnávat domácí koláčky od místních, na konci pak ve zlíchovské sokolovně budou zabijačkové pochoutky.



Průvod Malešicemi

Ani Malešice nebudou ochuzeny o staročeskou zabijačku. Celá akce se bude konat 2. 3. od 14 hodin. Masky půjdou od bytového komplexu Byty Malešice, vepřové hody budou připraveny v Malešickém mikropivovaru.