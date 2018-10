Raci v pivovaru fungují jako detektor lži

Český patent 305212 slouží jako moderní verze „kanárka v dole“. Ten po více než století chránil horníky, zatímco rak s čidly nabízí systém včasného varování před chemickým a biologickým znečištěním zásob vody. „Proto doporučuji patent Pavla Kozáka na ocenění Česká hlava v kategorii Inovace."

Tato slova profesora Roberta Hubera z Harvard University sama o sobě hovoří o kvalitě výzkumu vědců z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Před dvěma lety sice tým profesora Kozáka ocenění nezískal, ale jejich nápad na hlídání kvality vody se uplatňuje v praxi a dál se rozvíjí.

V Pivovaru Protivín pět raků signálních dohlíží na to, zda je voda pro vaření piva bez závad. „Rak má na hlavohrudi přilepené čidlo, které na bázi infračerveného světla zachycuje zvětšený nebo zmenšený objem srdce. Drátem se tento impulz převádí do počítače. Rak reaguje pohybem na znečištění, čímž se mění jeho srdeční aktivita, a to my zachytíme. Funguje to jako detektor lži,“ popsal Deníku princip patentu děkan fakulty Pavel Kozák.

Vteřinová reakce

„Rak zachytí změnu v kvalitě vody již v nízkých koncentracích a dokáže upozornit na znečištění vody během několika vteřin. Ucítí jak přirozené látky, tak chlór nebo jedy,“ uvádí Michal Voldřich, výrobní ředitel Pivovaru Protivín. Za riziko se považuje kontaminace zdrojové vody organickými či jinými látkami, znečištění způsobené technologickým postupem, ale v úvahu připadá i hrozba teroristického útoku v podobě zamoření vody. Kozákův tým stávající systém vylepšil nahrazením čidel kamerami.

„Na raka přilepíme dvě reflexní pásky, které ohraničí oblast srdce, a kamera ho tak snímá i v pohybu. Bezkontaktní systém je ve stadiu přihlášky evropského patentu,“ vysvětluje Kozák.

Nejsložitějším úkolem je ovšem schopnost odhalit, co konkrétně způsobuje změnu kvality vody. „Zkoumáme, zda by se v srdečním tepu raků nedal zjistit tzv. single print, tedy jedinečný otisk specifické látky, například rovnítko mezi otravou dusičnany a konkrétní reakcí srdce, to je ale hudba budoucnosti,“ říká Pavel Kozák. Pokud by výzkum dotáhli do této fáze, po patentu by nepochybně sáhla spousta dalších průmyslových podniků.