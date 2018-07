Radegast investuje přes půl miliardy do linky na plechovky v Nošovicích

Pivovar Radegast si nadělí k padesátým narozeninám mimořádný dárek. Za 580 milionů korun postaví novou stáčecí linku na plechovky, kterou by měl zprovoznit v roce 2020, tedy v roce svého významného kulatého jubilea.

Pivovar v Nošovicích. Foto: Tomáš Machálek

"Je to pro nás důležitá investice - kromě nové linky na plechovky budeme muset v Nošovicích vybudovat i další skladovaci prostory. Kapacita linky bude 60 tisíc plechovek za hodinu,” prozradil na Colours of Ostrava šéf Plzeňského Prazdroje Grant Liversage.

Do plechovek by se měl v Nošovicích stáčet především Radegast a Birell - tedy značky, jejichž spotřeba roste. Když bude potřeba, může se ale nová linka využít i pro značky Gambrinus a Kozel, které rovněž patří pod Plzeňský Prazdroj. Ten doteď plnil pivo do plechovek pouze ve svých pivovarech v Plzni a v Šariši na Slovensku.

"Teď musíme dokončit fázi příprav a začít stavět, abychom mohli novou linku uvést do provozu před létem 2020. Prázdné plechovky pro plnění našim pivem budeme dovážet z Polska," uvedl dále Grant Liversage.

První várka piva byla v nošovickém pivovaru Radegast uvařena 3. prosince 1970. Na rok 2020, kdy bude mít padesáté výročí od založení, nechystá pivovar jen spuštění nové linky, ale i nejrůznější akce pro veřejnost. "Na programu už pracujeme, zatím je ale ještě brzy ho blíže představovat," řekl Marek Grabovský, manažer značky Radegast.