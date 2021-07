Otázka visí například nad alkosodou, lépe řečeno seltzerem, který na začátku roku „přivezl“ z jeho domoviny USA malý pivovar z Táborska Obora. Jde o perlivý nápoj vyráběný fermentací z třtinového cukru. Seltzer představil před nedávnem i Pivovar Prazdroj.

„Jako první z velkých pivovarů jsme na trh v květnu uvedli „tvrdou sodu“ - Viper Hard Seltzer. Dostupná je v plechovkách s dvěma příchutěmi – limeta a brusinka,“ informovala manažerka korporátní komunikace Jitka Němečková. K výrobě alko sody se používají i pivovarské kvasnice. „Obávám se, že tento výrobek se u nás asi neprosadí. USA na tom sice teď žije, ale u nás tomu moc velkou perspektivu nedávám,“ nechal se slyšet Jan Šuráň. Ten spíš věří tomu, že se pivní trh v budoucnu poveze na vlně jiných módních trendů z okolních států.

S velkou nadsázkou by se dle něj dalo říci, že ve světě nyní letí sofistikovanější obdoba českého „magického oka“, tedy piva se zelenou: „Teď ve světě frčí takzvaný crossover, tedy kombinace různých technologií. Například piva s výraznou chutí eukalyptu. Abych to připodobnil, tak je to vlastně chuť podobná našim bonbónům Lesněnky. Tu si člověk nedokáže s pivem představit, ale tato netradiční chuť je velmi úspěšná. Velmi úspěšné je také skloubení piva s tvrdším alkoholem či vínem, kdy pivovary navaří slabounké pivo a přidají do něj tvrdší alkohol, například sake. Je to tedy obdoba našich pivních koktejlů, jen sofistikovanější.“

Než však k nám tato novinka přijde, letí u nás cidery a piva, i nealkoholická, osvěžená ovocnými příchutěmi. Pivovary však nezapomínají ani na svoji „klasickou“ recepturu. Tu však obměňují častěji, než v minulosti. „Pivaři už nechtějí tu uniformitu a vyhledávají pestrost a zážitek z pití. Za vším stojí i změna spotřebitelského chování. A to ve všech odvětvích,“ míní prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Různě ochucená piva přišla na svět před 40 lety za „velkou louží“. „Odtud se tento trend dostal před 20 lety do Evropy a teď je to vidět i u nás. Pivovary musí reagovat a podchytit zájem klientů. Velkou zásluhu na ozvláštnění trhu mají i rostoucí malé pivovary. Ty ovlivnily nejenom trh, ale i pivovary střední a velké,“ míní Šuráň.

I z tohoto pohledu tak i letos čeká milovníky chmelu řada překvapení. Například pivovar Svijany uvedl na trh „oživeného“ vozku, tedy nealkoholické pivo. Tentokrát s příchutí citrusu. „Je to náš nealkoholický radler. Je to mix nealkoholického piva s ovocným sirupem,“ uvedl ředitel pivovaru Svijany Roman Havlík. Ale ani na klasické pivaře ve Svijanech nezapomínají. Nedávno představil pivovar zcela novou 11 Šlik. Ta odkazuje nejenom na 400 výročí popravy 27 pánů, ale také na historického vlastníka zdejšího pivovaru Jáchyma Ondřeje Šlika. S chutí ovoce si vyhrají i pivovary sdružené pod značkou Asahi Breweries. Koncernový pivovoar Radegast například rozšiřuje nabídku Birellu. „Nedávno jsme na trh uvedli dvě novinky: Birell Za Studena Chmelený a Birell Stylu IPA. Inovace se týkají i ciderů. Letošní novinkou je Frisco Strawberry Daiquiri,“ dodala Jitka Němečková.

Ani klasičtí pivaři však nepřijdou zkrátka. Pivovar Radegast uvedl na trh první svrchně kvašené pivo ve své historii, ten navazuje na přechozí úspěšný speciál Radegast Ratar. Rovněž Kozel představil letos své první svrchně kvašené pivo - Mistrův Pšeničný a kromě toho i další novinku Mistrův Tmavý ležák s čokoládovými slady (spodně kvašený).

Cider si oblíbil i v Pivovarech Lobkowicz Group (PLG). „Pro letní měsíce máme v nabídce také oblíbenější, osvěžující cider.Tento zkvašený jablečný mošt s vyváženým poměrem cukrů, kyselin a alkoholu s jemnou hořčinkou je jemně sycený a má zlatavou barvu,“ informovala mluvčí PLG Martina Husková. Pro letní měsíce pak PLG připravily jeden ze svých speciálů pod názvem Summer Max. „Jde o svěží desítku s obsahem alkoholu 4,0 %,“ doplnila Husková.

I náchodský pivovar Primátor jde s dobou. „Pro pivní fajnšmekry jsme připravili dvě novinky – svrchně kvašené pivo PRIMÁTOR APA a nealkoholický pivní radler s příchutí YUZU,“ informoval ředitel náchodského pivovaru Petr Kaluža.