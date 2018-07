Společný podnik Penty a DPP projednají radní. Začne výkup pozemků pro metro D

Pražští radní budou příští úterý schvalovat společný podnik dopravního podniku (DPP) a Penty na výkup pozemků a rozvoj okolí stanic plánované nové linky metra D. Vyplývá to z programu jednání. Penta bude mít ve společném podniku většinový podíl 51 procent, takže nebude nutné se při výkupu pozemků řídit pravidly, která musí dodržovat veřejné subjekty.

K plánu má výhrady Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL, STAN), která svoje koaliční partnery vyzvala, aby souhlas se založením podniku neposkytli před tím, než se vyřeší sporné body.

Pentu jako strategického partnera pro společný podnik DPP vybral ve dvoukolovém tendru, do kterého se přihlásilo šest developerů. Podnik bude pod plnou kontrolou DPP díky nadstandardní ochraně akcionářských práv i faktu, že generálního ředitele a předsedu představenstva nominuje DPP. Penta navíc nebude moci provést jakékoliv rozhodnutí bez souhlasu DPP.

Cílem podniku je co nejrychleji vykoupit pozemky potřebné pro výstavbu a umožnit tak DPP získat stavební povolení. Podle současné legislativy nemůže za pozemky nabídnout cenu, kterou požadují jejich vlastníci. Současně má společný podnik těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu. Společný podnik nebude stavět tunely, stanice ani vestibuly. Jejich stavbu bude zajišťovat DPP.

Společný podnik by měl podle mluvčího Penty Iva Mravinace kvůli výstavbě získat 655 pozemků nebo jejich částí. z toho je 95 ve vlastnictví veřejných institucí a zbytek bude muset vykoupit za tržních podmínek od 162 vlastníků. K dnešku jsou smluvně zajištěny plochy jen od 14 z nich.

Do podniku má DPP za svých 49 procent vložit 318,5 milionu korun. Penta pak 331,5 milionu. Celkový rozpočet společného podniku je 6,5 miliardy, což je 15 procent celkových nákladů na výstavbu metra. Kapitál podniku by byl 650 milionů, zbylé peníze by podnik získal od bank.

Podle DPP společný projekt umožní transparentní a rychlou výstavbu metra D, na svém webu vyvrací všechny mýta a fakta o plánované stavbě.

DPP se ohrazuje proti zavádějícím tvrzením o Společném podniku kvůli výstavbě metra D, která v poslední době zazněla v médiích. Více čtěte zde: https://t.co/hFTLTSXos2 — DPP (@DPPOficialni) 13. července 2018

Trojkoalice zapojení strategického partnera do rozvoje okolí stanic metra sice podporuje, ale ve stávající podobě podle ní nese pro město vážná rizika. Požaduje proto zahájení takzvaného dohadovacího řízení, ke kterému se přistupuje v situaci, kdy se strany nejsou schopny shodnout v radě. Trojkoalice zároveň chce, aby rada schválení podniku odložila do doby, kdy se v řízení vypořádají její připomínky.

Mezi hlavní výhrady Trojkoalice patří to, že DPP radním nepředložil plán financování a výnosů pro hlavní město. De mínění trojkoaličních politiků tak nelze garantovat, že podnik nebude pro Prahu ztrátový. Nastavení podniku podle nich navíc není transparentní a schází v něm dostatečná veřejná kontrola.

Trojkoalice kritizuje také to, že rada chce souhlas projednat v době dovolených. Mezi hlavní kritiky plánu patří Hana Marvanová, která za STAN kandiduje na magistrát. Nesouhlas vyjádřila i náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice).

Podle primátorky Adriany Krnáčové se jedná o předvolební kampaň, založenou na strašení lidí. Marvanová podle ní není kompetentní se k podniku vyjadřovat, protože ve své advokátní praxi podobné otázky neřešila.

"Město samozřejmě bude mít své prostředky dostatečně chráněny a jediným cílem společného podniku je to, aby se na stavbu metra D nečekalo dalších 10, 15 let, ale bychom začali stavět co nejdříve. Nevím, jak více by ten proces mohl být transparentnější, proběhlo nespočet seminářů, workshop pro veřejnost a novináře, prezentace pro všechny zastupitelské kluby a několikrát se o tom záměru vedla diskuse i na Radě," uvedla. Dodala, že proces projednání je naprosto standardní.

Kvůli ještě větš transparentnosti chce Penta podle Mravinace navrhnout, aby na činnost společného podniku dohížely respektované osobnosti veřejného života. Místo ve výboru pro audit chce nabídnout i Marvanové.

V první fázi stavby metra D má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Koncem letošního roku mají začít první průzkumné práce.