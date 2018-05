Radní schválili firmy, které postaví část městského okruhu v Brně. Začnou v létě

Po krvavém vyhnání muslimských Rohingů do sousedního Bangladéše se nyní barmská armáda zaměřila na ozbrojené skupiny převážně křesťanských Kačjinů, kteří žijí na severu Barmy v sousedství Číny. Armáda proti nim nasadila vrtulníky, letadla a těžké dělostřelectvo. Mnoho obyvatel této horské oblasti prchá do džungle, třeba i na hřbetech slonů, a do Číny.