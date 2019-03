Pražští radní zrušili připravovanou koncesi na provoz systému „sdílených elektromobilů“ neboli tzv. e-carsharingu. Dvě vzájemně podmíněné veřejné zakázky schválilo ještě předchozí vedení metropole. Do tendrů otevřených na přelomu loňského a letošního roku se přihlásil jediný účastník splňující všechny náležitosti. Právě touto okolností formálně zdůvodnila koalice primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) zrušení koncese v hodnotě kolem miliardy korun.

Primátor ovšem nezastírá, že měla jeho rada problém už s tím, jak byl tendr nastaven. „Vítěz by budoval elektrické přípojky a pravděpodobně by měl v příštích sedmi letech exkluzivitu i na provoz dobíjecích stanic. My chceme jít jinou cestou a vytvořit otevřené prostředí pro více zájemců v tomto dynamickém odvětví,“ vysvětlil primátor. Město také nechce omezovat nabídku, která může pomoct celkovému řešení problémů s dopravou v metropoli a postaví i kompletní infrastrukturu, kterou následně nabídne k pronájmu komukoliv, kdo splní technické požadavky.

Opozice: Jde o krok zpět

Opoziční hnutí ANO, které vedlo předchozí magistrátní koalici, zrušení zakázek kritizuje. Hřibova koalice tím podle předsedy klubu zastupitelů ANO Patrika Nachera popírá vlastní slib systémové podpory elektromobility.

„Pokud radní nepovažovali ten tendr za kvalitní, stačilo změnit podmínky. Rozhodnout o zrušení celé soutěže považuji za chybu,“ uvedl Nacher, který do protikladu ke zrušené zakázce postavil před týdnem schválenou MHD zdarma během smogových situací. To je podle Nachera naprosto nesystémové opatření, které v praxi ničemu nepomůže. „Praha mohla během několika málo let vybudovat celou infrastrukturu dobíjecích stanic a začít sdílet šest set elektromobilů,“ dodal zastupitel a zároveň poslanec ANO.

Primátor zatím nechtěl upřesnit dobu, za kterou by město mělo začít s budováním dobíjecích stanic. „Největší výzvou bude dovedení dostatečně silného napětí ke stanicím. Zdokonalíme také navigační systém, který bude třeba mimo jiné k identifikaci řidičů zákazníků,“ doplnil Hřib. Cílem je podle něj to, aby navigace v budoucnu prostřednictvím mobilní aplikace nabízela uživatelům výhodné kombinace pohybu po městě - vedle „sdílených“ elektromobilů i klasická auta, kola, koloběžky nebo MHD.