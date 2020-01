Příjmy městských částí v řadě případů pokrývají víceméně jen náklady na provoz. Aby mohly v nadcházejícím roce stavět a opravovat, sahají do rezerv z minulých let.

Radnice městské části Praha 6 | Foto: CC BY-SA 3.0: Sefjo; Wikimedia

Úspory z dřívějška využije například Praha 5, 6, 10, 11, 14 a 21. Pokud by po těchto financích nesáhly, zbylo by Praze 6 po zaplacení provozních výdajů na investice asi 1,5 milionu, Praze 10 necelé 4 miliony. Praha 11 by se dokonce dostala do minusu.