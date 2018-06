Rajčata z jižní Moravy? Hamé řeklo dost

Pro pěstitele rajčat na jihu Moravy je to šok. Největší odběratel této zeleniny, firma Hamé, oznámila svým tradičním dodavatelům, že už pro svůj konzervárenský závod v Podivíně na Břeclavsku příští rok nekoupí ani kilogram jihomoravských rajčat.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

Zemědělce zpráva zaskočila. „Už jsme objednávali nový kombajn, teď na něj můžeme zapomenout. Smlouvy se uzavírají pouze na jednu sklizeň dopředu, ale předpokládali jsme, že se rajčata v Podivíně budou zpracovávat i další roky,“ neskrýval zklamání šakvický zemědělec Zdeněk Jakubčík z vedení Družstva producentů rajčat. To letos podle jeho slov dodá Hamé okolo pět a půl tisíce tun rajčat.

5500tun rajčat by mělo letos Družstvo producentů rajčat dodat na zpracování do závodu Hamé v Podivíně. Naposled.



Výroba kečupů a protlaků se podle mluvčího společnosti Hamé Petra Kopáčka omezí na závod v jiném kraji. Zralé plody z jihu Moravy podle něj není možné přepravovat na tak dlouhou vzdálenost, proto sáhnou po polotovarech ze zahraničí. „Máme možnost brát potřebné rajčatové suroviny z jiných zdrojů – Itálie nebo Egypta. Bohužel v České republice není výrobce, který je nám schopný dodat rajčatový protlak z tuzemských plodů,“ uvedl Kopáček.

Některým spotřebitelům se používání surovin ze zahraničí nezamlouvá. „Podobné kroky firem se mi nelíbí. Snažím se podporovat lokální zemědělce, i kdybych si za to měla pár korun připlatit,“ prohlásila studentka Kateřina Šidlová.



S pěstiteli z jihu Moravy by přesto Hamé, které se v Podivíně nyní zaměří na rozšíření výroby své sladké produkce a kojeneckých výživ, chtělo spolupracovat dál. „Nabídli jsme jim možnost dodávat zeleninu do našeho závodu v sousedním okrese,“ upřesnil mluvčí s odkazem za středisko Hamé v Bzenci na Hodonínsku.



O rajčata ale v tomto závodě nestojí. „Z Hamé nám nabídli, že můžeme do Bzence vozit třeba okurky a hrášek. Komplikují to ale delší vzdálenosti a omezené časové možnosti provozu. Na to, co umíme, tedy rajčata, můžeme zapomenout. Hledáme řešení. Dnes se všechno kromě kukuřice a řepky jen těžko prodává,“ upozornil Jakubčík.



DOMINIKA SVOBODOVÁ