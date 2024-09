Současné deště a hrozící povodně ukázaly mimo jiné obrovské nasazení složek Integrovaného záchranného systému. V duelu Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové se proto politici vyjadřovali k tomu, jak by měli být adekvátně zaplaceni hasiči či policisté.

Moderátorka se zeptala, zda by si hasiči nezasloužili dostat pět procent navíc do tarifních složek platů už letos, nikoli až příští rok.

„Vycházíme z toho, jaké jsou rozpočtové možnosti. To, co jsem vyjednal s ministrem financí, nakonec uspokojilo i odborové organizace. Poprvé dáváme hasičům i policistům, tedy uniformám v naší zemi, predikci toho, že jejich platy porostou tři roky po sobě, každý rok o pět procent podle objemů příjmů,“ reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Hasičům a policistům to podle něj garantuje, že se jim platy v tarifech zvednou minimálně o pět procent, může to být i víc.

„Budeme se snažit primárně platit policisty, kteří jsou ve výkonu služby. Nemusíme navyšovat nejvyšší tarifní třídy, kde příjmy už nejsou špatné, ale skutečně odměnit hasiče a policisty, kteří si to zaslouží a dennodenně pro nás riskují své životy,“ poznamenal.

Má to bezpečnostní složky uspokojit? „Dnes správně vzýváme složky Integrovaného záchranného systému, kterých si všichni vážíme. Když jsme ale před týdnem slyšeli, jakým způsobem se k nim vláda zachovala v oblasti platů, přijde mi to šílené. Nevěřím moc tomu, co tahle vláda říká. Slibovala posílení platů zdravotních sester, lékařů, dnes víme, že se to bude v příštím roce těžko hledat,“ reagovala europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM, Stačilo!), která Rakušanovi a lidem v terénu poděkovala za přípravy spojené s dešti a možnými povodněmi.

Peníze pro školství

Připomněla i slib vlády přidat peníze pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům. „Dnes vidíme, jak to vypadá ve školních kuchyních, tam, kde peníze nejsou. A ve stejný moment je tato vláda schopna najít deset miliard korun na stíhačky, které za deset let možná ani nedostaneme. Považuji to za její chybu a selhání,“ uvedla Konečná.

Prioritu podle ní mají mít čeští občané. Zdůraznila, že lidé, kteří pracují, musí mít jistoty a ne potřebovat dvě práce k přežití a být závislí na dávkách.

Rakušan uvedl, že pět procent bude garantováno zákonem. „Za mého ministrování se v roce 2023 přidalo do tarifů deset procent. Nástupní plat policistů stoupl o více jak čtyři tisíce korun,“ poznamenal. Připomněl, že ve školství strávil deset let, váží si pedagogů i nepedagogů. Po jednáních o státním rozpočtu z tohoto týdne se podle něj zdá, že řešení nalezli i u jejich odměňování.

Na dotaz moderátorky, zda do rezortu školství půjde příští rok navíc 18 miliard, nebo vyšší částka, reagoval, že osmnáct miliard už je to v téhle chvíli. „Troufám si říci, že po jednání tento týden to bude víc,“ řekl Rakušan.

S Konečnou, která nechce, aby školní kuchařky či školníci, tedy nepedagogičtí pracovníci, spadali pod kraje či obce, Rakušan souhlasí v tom, že za jejich ohodnocení má mít zodpovědnost stát. „Pokud se ale zodpovědnost přenese na kraje a obce, nebráním se tomu. Musí se to ale v takovém případě projevit v rozpočtovém určení daní pro města a obce,“ uzavřel.