Zůstane i nadále oblíbená odrůda červeného vína pod názvem Zweigeltrebe? Otázka, kterou se zabývají odborníci především v Rakousku, ale také vinaři na jihu Moravy. V čem je problém? Toto víno má jméno po rakouském pěstiteli vína Fridrichu Zweigeltovi, který v roce 1933 vstoupil do nacistické strany NSDAP a byl horlivým antisemitou. Někteří rakouští vinaři proto zvažují název Blauer Montag, tedy Modré pondělí.

Zweigeltrebe je podle obchodníků a vinařů žádané víno. Má ho v sortimentu také vinař Radomil Baloun z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Přejmenování vína prvními rakouskými pěstiteli ho zarazilo. „Je to pitomost, nebo marketingový tah. Ti lidé asi ztrácí soudnost. To je jako by se někdo musel po válce přejmenovat, protože dostal jméno Adolf. Zweigeltrebe je výborná odrůda, šlechtitelsky se povedla,“ konstatoval Baloun s tím, že na etiketách vinařství název zůstane.



Podle historika Martina Markela, který působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je dobře, že Rakušané diskusi o názvu vína otevřeli. „Je vidět, že přece jenom část rakouské společnosti je schopna reflektovat problémy ve své minulosti a otevřeli diskuzi. Ono ani tak nejde o Zweigelta, jako spíše o schopnost vykládat svoji minulost tak, aby šlo o příběh rozvíjející kritické myšlení a ne tupou adoraci. Jen tak se stáváme občany, kteří zasluhují volební právo. Nestačí, že jsme se narodili,“ uvedl Markel.



Jak dodal, už deset let v rámci svého kurzu o dějinách vína na fakultě upozorňuje posluchače, že Rakušané ignorují Zweigeltovu nacistickou minulost. „Přitom si doposud nepřipouštěli, že takto velebit Zweigeltovo jméno je přinejmenším problematické,“ řekl Markel.

Podle historika je evidentní, že Zweigelt nebyl jen loajální k nacistickému režimu. „Šlo o aktivního nacistu. Není překvapující, že po okupaci Rakouska Německem v roce 1938 se stal ředitelem renomované vinařské školy a ústavu v Klosterneuburgu. Ten vedl právě až do roku 1945. Za okupace mu byla dokonce udělena i docentura na vysoké zemědělské škole ve Vídni,“ sdělil.



Prezident Svaz vinařů České republiky Tibor Nyitray tvrdí, že změna názvu tohoto vína není na pořadu dne. „Myslím si, že je to do jisté míry marketingová strategie. Odrůda Zweigeltrebe je u nás i v Evropské unii zapsaná v odrůdové knize a nemyslím, že by byl důvod to měnit,“ naznačil Nyitray s tím, že odrůda nemůže za to, kdo ji přinesl. Zweigelt ji navíc vyšlechtil už v roce 1922. „Sami Rakušané tvrdí, že je potřeba zkoumat postoje šlechtitele k nacismu. Nemají tuto věc uzavřenou. Pokud se to někdy změní, tak to budeme respektovat,“ dodal Nyitray.



Někteří obchodníci s vínem na jihu Moravy jsou polemikou o názvu Zweigeltrebe překvapeni. „Je to pro mne novinka. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by nám zákazník řekl, že prodáváme víno se jménem bývalého nacisty. Osobně si nemyslím, že by změna názvu této odrůdy prospěla prodeji tohoto vína. Spíše naopak. Tyhle věci by se už mohly nechat spát,“ myslí si majitel vinoték v Brně a ve Znojmě Petr Fila.



Oblíbenou odrůdu má rád třeba Zbyněk Němeček z Hodonínska. „S politickou minulostí jejího šlechtitele si ji nejspíš nikdy spojovat nebudu. Ale věřím, že to může posloužit jako dobrý příběh pro vinaře při degustacích,“ řekl mladý muž.



Jak celá kauza Zweigeltrebe nakonec dopadne, není nyní jasné. „Jsem docela zvědavý na výsledek rakouské diskuze. Možná dospějí k návratu k Zweigeltovu pojmenování Rotburger,“ uzavřel historik a vinař v jedné osobě Martin Markel.