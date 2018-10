Rána konspiračním teoriím. Simulace dokazuje, že přistání na Měsíci nebyl podvrh

První přistání lidské posádky na Měsíci dodnes nenechává v klidu příznivce konspiračních teorií. Opravdu k němu došlo? Nebyly záběry natočené ve studiu? Americký výrobce grafických procesorů Nvidia se rozhodl, že spekulacím učiní přítrž. Speciální simulace má dokazovat, že videozáznam z mise Apollo 11 je pravý.

Přistání amerických astronautů Neila Armstronga a Buzze Aldrina na povrchu Měsíce oslaví v příštím roce padesátileté výročí. Stále však existuje řada lidí, podle kterých k němu ve skutečnosti nikdy nedošlo. Pochybovači argumentují například fotografiemi, na kterých je Aldrin osvícen světlem, ačkoli by se měl nacházet ve stínu přistávacího modulu. Celý snímek byl podle nich vytvořen ve filmovém studiu.

Společnost Nvidia však nyní dokázala, že konspirační teoretici nemají pravdu. Opět. První simulaci firma provedla již v roce 2014, kdy za pomoci technologie GeForce GTX dokázala realisticky napodobit způsob, jakým se sluneční záření na měsíci chová. Díky tomu vytvořila téměř identickou fotografii Aldrina, kterého osvětluje záření odražené od Armstrongova skafandru.

Sehrát přistání nebylo možné

Nyní se Nvidia k pokusu vrátila za použití nejmodernější technologie promítání paprsků v reálném časé, které dokáže s větší mírou realističnosti simulovat skutečné světelné záření. Použila k tomu prostředí Unreal Engine 4, které vyvinula společnost Epic Games a v současné době slouží vývojářům počítačových her. Zveřejněné záběry jen dokazují, že simulace z roku 2014 se nemýlila.

„Tohle celé jen zvyšuje důvěryhodnost naší předchozí nahrávky a znovu potvrzuje to, co jsme před čtyřmi lety odhalili. Že osvětlení astronauta na fotografii nezpůsobilo nic jiného, než slunce. Nebyla to světla ve studiu, pouze paprsky, které se chovají jako paprsky,“ napsal Brian Caulfield ze společnosti Nvidia na jejím blogu.

Nová technologie umožňuje vytvořit světelné podmínky, které odpovídají skutečnosti. „Nvidia dokázala, že v roce 1969 by bylo nemožné uměle simulovat přistání na Měsíci ve studiu. A to i v případě, že by ho režíroval Stanley Kubrick,“ myslí si Gordon Gottsegen z technologického portálu Cnet.