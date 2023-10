Přemýšlíte, jak utratit co nejméně a ještě přispět na dobrou věc? Zkuste využít nabídek re-use center. Místa, kde dostávají vysloužilé věci druhou šanci, rostou v poslední době v Česku jako houby po dešti. Výtěžek z prodaného sortimentu poté putuje na dobročinné účely, popřípadě na zkrášlení měst a obcí.

V hradecké Kotěrově ulici za muzeem se otevírá Re-use bazar. Podívejte se, co nabídne z věcí, které lidé odložili na sběrné dvory. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Kočárek za 400, mikrovlnka či vrtačka za 500 a knížky za pět korun. Takhle vypadá sortiment re-use bazaru v Hradci Králové. Tedy místa zaměřeného na prodej opotřebených věcí, které jsou sice funkční, ale za jiných okolností by skončily v drtičkách či na skládce.

Hradecká prodejna věcí, které se sem dostávají ze sběrných dvorů, je jednou z 80 podobných míst napříč republikou. Většinou se jedná o centra, která jsou přímo na sběrných dvorech, kde již léta fungují takzvané re-use pointy. Největší koncentrace jich je v Praze a jejím okolí, kde je takových míst 33. Následuje Moravskoslezský kraj s 12 a Liberecký kraj s 10 lokalitami, kde lze nakoupit opotřebené věci.

V Poděbradech otevřeli centrum použitých věcí. Přijet si pro ně může každý

Postupně se však re-use pointy dostávají z okrajových částí měst a obcí do jejich center. „Největší re-use centrum v republice v této chvíli provozuje již druhým rokem Reuse OZO Ostrava. Za tu dobu vrátilo zpět do oběhu na 100 tisíc předmětů,“ informovala Zuzana Kuberová z České federace nábytkových bank a re-use center.

Výtěžek pomáhá

Peníze z prodeje v Ostravě pomáhají dobré věci. „Tím, že Ostravané dají předmětům, které už nechtějí používat, ale které jsou stále funkční, druhou šanci, přispívají do sbírky Veřejná zeleň v Ostravě. Tam putují veškeré peníze získané prodejem těchto věcí, “ řekla nedávno Deníku tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Co se dá koupit v re-use centru ukazuje třeba Youtube kanál Žijeme minimalismem:

Zdroj: Youtube

Na prospěšné projekty a sbírky poputují peníze i z nového hradeckého centra. „Vybrané peníze věnujeme Technickým službám Hradec Králové na výsadbu nových stromů a na péči o další městskou zeleň,“ informoval ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

A nebudou to malé částky. „S projektem jsme začali před třemi lety a postupně se zájem lidí zvětšuje. V prvním roce fungování re-use pointů na sběrných dvorech jsme za prodej vybrali 70 tisíc korun. V loňském roce to už bylo 270 tisíc. Letos to zatím vypadá, že pokoříme hranici 300 tisíc korun,“ doplnil Hušek.

Hrnek za pět korun, kolo za 200. Obliba reuse pointů v Hradci Králové roste

Podle něj se lidé při koupi elektroniky či bílé techniky, která by jinak skončila na smetišti, nemusí bát žádného úrazu. „Vše je zkontrolováno opravářem a revizním technikem,“ doplnil Hušek.

Zdroj: DeníkPodle Kuberové jsou podobná místa důležitá hned z několika důvodů. „Jsou službou, která umožňuje darovat věci, které se jednomu nehodí, a na druhé straně udělat něco dobrého pro lidi, kteří si tyto věci mohou zakoupit. Dál se tím šetří životní prostředí. Kupovat stále nové věci je neudržitelné. Re-use centra do moderního světa zkrátka patří, protože je škoda vyhazovat, co ještě může dobře sloužit,“ doplnila Kuberová.