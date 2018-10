Rebel Musk si opět nebere servítky. Na twitteru se vysmál burzovní komisi

A to nebylo vše. Ve svém příspěvku sedmačtyřicetiletý americký podnikatel, vynálezce a filantrop dodal, že komise odvedla opravdu „neskutečnou práci“. Reagoval tak na rychlý propad akcií Tesly a možné umožnění obohacení spekulantů.

Koncem září totiž musel zaplatit pokutu ve výši 20 milionů dolarů (asi 440 milionu korun) a vzdát se křesla ve správní radě Tesly. Podle americké Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) totiž věděl, že jeho srpnové komentáře na twitteru o převodu firmy do osobního vlastnictví a tedy stažení z burzy ovlivní hodnotu akcií společnosti.

Dohodnutá pokuta, kterou Musk musí zaplatit, má být podle urovnání rozdělena právě mezi poškozené investory, na což Musk právě ve svém čtvrtečním tweetovém výstřelku naráží.

Dvacet milionů podle dohody s burzovní komisí musí zaplatit i samotná Tesla. Automobilka přitom platí za urovnání, přestože součástí obvinění SEC nebyla.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!