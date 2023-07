Z recepčních se stává ohrožený druh. Když tedy máme na mysli následovníky někdejších vrátných sedících v kukaních u vchodu podniků či úřadů. Jen kontrolovat doklady příchozích a zapisovat jejich jména do knihy návštěv už dnes nestačí. Najít člověka pro tuto pozici proto nebývá snadné, i když se na inzeráty hlásí řada zájemců.

Na nedostatek uchazečů si nyní nemůže stěžovat ani Vodárenská akciová společnost ve Znojmě. „Reakcí na tuto pozici máme opravdu hodně,“ pochvaluje si Jiří Kříž, který má výběr nového pracovníka na starosti. Recepční zde pracují pouze ve všední dny a na dvě směny, zájem tak mají hlavně maminky s malými dětmi.

Práce na ně čeká ale spousta. Kromě evidence návštěv je jejich úkolem telefonická i e-mailová komunikace se zákazníky a vyřizování jejich požadavků, příjem a odesílání pošty i správa datové schránky a také skenování faktur. Podle jednoho z více než tří stovek inzerátů nabízejících obdobné pozice po celém Česku na portálu Práce.cz si v tamějším regionu při nástupu do práce přijde recepční v průměru na 28 800 korun.

Velká nabídka míst v této profesi je i na ostatních obdobných portálech. Web Personálka.cz shání 124 nových recepčních zejména v Praze, více míst je ale i v Brně nebo Chebu. Pestrá nabídka takových pracovních pozic je i na stránkách Jobs.cz a Annonce.cz.

Recepční nemusí mít vysokoškolské vzdělání, proto se o tuto práci hlásí i lidé bez praxe či absolventi. „Na takové inzeráty bývá hodně reakcí, v průměru kolem 30 nebo 40,“ potvrdil Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje weby Jobs.cz a Prace.cz.

Jen ochota nestačí

Mnohdy však zájemci nemají přesnou představu, co je v práci čeká. „Mohou mít přesah do agend jako je správa vozového parku, administrativní podpora nebo asistentská práce pro management,“ řekl manažer personální agentury ManpowerGroup Jiří Halbršát.

Ke kvalifikaci na práci v recepci proto nestačí jen ochota prosedět v ní osm hodin. „Musí dobře ovládat počítač a mluvit alespoň dobře anglicky, ideálně ještě dalším jazykem,“ konstatovala marketingová ředitelka agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Na změnu náplně práce recepčních reagují technologické společnosti vývojem moderních systémů, které by tuto profesi mohly nahradit. Příkladem je společnost Konica Minolta, která zavádí na trh zařízení nazvané e-kiosek kombinující chytré kamery s umělou inteligencí. Místo osobního kontaktu by ke zprostředkování návštěvy konkrétního pracovníka ve firmě mělo návštěvníkovi stačit zařízení, které by jej identifikovalo z údajů jeho občanského průkazu a poté mu vydalo elektronickou kartu pro průchod k dané kanceláři.

O práci nejspíš nepřijdou

Odborníci se přesto domnívají, že recepční o svou práci ani po případném zavedení nových technologií nepřijdou. „Spíš se bude měnit náplň jejich práce, než že by to vedlo k zániku profesí, recepční nevyjímaje,“ dodal Dombrovský.