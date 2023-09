Setkal se s nimi asi každý. Žlutooranžových kontejnerů s nápisem Použitý textil je v celé České republice kolem tisíce. Ne všichni však vědí, kam jejich obsah směřuje a co se s ním dál děje. Všechny lidmi vyhozené textilie míří do východočeské Diakonie Broumov, kde se oděvy vytřídí. Část jde do obchodu, ze kterého Diakonie zčásti financuje svůj provoz, část do zemí třetího světa.

Opravit dům po babičce bude snadnější: Kdo může získat až milion či výhodný úvěr

Ještě donedávna končilo asi patnáct procent přijatých textilií na skládce či ve spalovně. S tím je však nyní konec. Broumovská sociální služba totiž přišla s nápadem, jak s odpadem zacházet. Začala z něj vyrábět stavební materiál.

„Mnoho let jsme hledali způsob, jak efektivně využít znehodnocený či poničený textil, který jsme ještě donedávna vozili na skládku či do spalovny. To je však drahé. Proto jsme se rozhodli využít starý textil k výrobě stavebního materiálu podobného OSB deskám,“ uvedl k novince, která má nejen platný český patent zapsaný v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, ale také platnou mezinárodní patentovou přihlášku, zástupce Diakonie Broumov Tomáš Tykva.

Novinka z Broumova. OSB desky ze starých hadrů.Zdroj: Se svolením Diakonie Broumov

Podle něj mají právě „hadrové“ desky ve stavebnictví budoucnost. „Klasické OSB desky se vyrábí z odpadního dřeva, které by našlo i jiné využití. Starý textil však už jiné využití nemá a k našemu účelu se hodí náramně,“ vyzdvihl Tykva.